Miracle aconseguit: el CD Riudoms assoleix la permanència a Tercera RFEF

El CD Riudioms tenia sis finals des de l’entrada de Lluís Vaqué a la banqueta. A finals d’abril, les riudomenques van perdre el duel directe contra el Sant Gabriel, el seu contrincant per al descens. El darrer diumenge, el Riudoms havia de guanyar al Fontsana-Fatjó i esperar la punxada del Sant Gabriel al camp del Rayo Vallecano B, el cuer de la categoria que, fins al moment, només havia sumat 5 punts.

Les riudomenques van fer la feina i van passar per sobre de les rivals per 1-4. Només es necessitava un cop de mà de les madrilenyes, i el miracle es va obrar. El Rayo i el Sant Gabriel van empatar a un i el Riudoms va assolir la permanència a la Tercera Federació.

«Durant el partit intentàvem no estar pendents del camp contrari. Amb tot, quan va marcar l’empat el Rayo la notícia va arribar ràpidament a les grades. El nerviosisme creixia i com vam acabar abans, vam estar pendents del xiulet final», va apuntar Lluís Vaqué, tècnic del Riudoms. Quan l’àrbitre va segellar l’1-1 entre el Rayo i el Sant Gabriel, el camp del Fontsana-Fatjó es va convertir en l’escenari d’una festa per la permanència del Riudoms.

«És la consagració del que hem treballat el darrer mes i mig. La salvació és la millor notícia per al club i, sobretot, per a les jugadores, que són les que s’han esforçat amb cos i ànima per aconseguir-ho», va apuntar Vaqué. Després de viure gairebé tota la temporada amb l’aigua al coll, el Riudoms va fer una passada endavant amb Vaqué i, en les sis finals, van aconseguir sumar 10 dels 18 punts possibles. «L’objectiu no era jugar el millor futbol, sinó ser pràctic i extreure el millor rendiment de cada jugadora», va destacar el tècnic.

Esperança intacta

La derrota per 1-0 contra el Sant Gabriel va ser un cop dur, però no va ser definitiu per fer perdre l’esperança. Vaqué va apuntar que «vaig dir a les jugadores que la clau era sortir vives del duel contra el Sant Gabriel, ja fos amb victòria, empat o derrota. Vam perdre, però les sensacions eren bones, havíem fet un bon partit, així que sabia que si guanyàvem els dos partits restants, el futbol ens tornaria la feina».

De fet, el pas endavant de l’equip es va fer evident en aquestes sis finals perquè van sumar 10 dels 18 punts possibles: «Els dos últims partits no depenien de nosaltres, però la confiança era màxima i es va traslladar brillant en atac marcant 4 gols contra el Rayo i 4 més contra el Fontsanta i també ens hem tret la llosa de gols encaixats que aquest any ens ha penalitzat», va subratllar.

Analitzar i millorar per al futur

Aquests dies a Riudoms es reserven per celebrar i gaudir de la gesta aconseguida. «És un premi que s’han guanyat elles amb la millora i regularitat que hem aconseguit a través del treball diari en els entrenaments», va destacar Vaqué. El CD Riudoms podrà viure el seu cinquè any a Tercera Federació i continuar sent el màxim referent del futbol femení a la província, però ara també toca preparar la pròxima temporada garanties.

«Ens asseurem amb el club per analitzar el que he fet malament aquesta temporada. Passar tot el curs en descens és la consecució de molts errors. Ara toca parlar amb el club sobre el pròxim any», va apuntar Vaqué. De fet, el tècnic centra l’atenció en les jugadores: «Elles són el més important.

Elles han aconseguit la permanència quan tothom ens donava per morts. Ara hem de treballar perquè les jugadores puguin continuar creixent en aquest club i si l’entitat creu que la meva postura és la més adient, es pot arribar a un acord per continuar l’any que ve», va apuntar Vaqué.

La Tercera Federació puja de nivell any rere any, però entre grans filials i equips gegants amb millors pressupostos, allà hi serà de nou el club humil de Riudoms que tornarà a presentar batalla per cinquè any consecutiu.

Te puede interessar: