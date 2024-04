El Riudoms, preparat per les 4 finals per salvar la categoria

El CD Riudoms té quatre finals per assolir la permanència a la Tercera Federació Femenina. El club centenari depèn d’ell mateix per aconseguir un objectiu crucial i és que, les del Baix Camp, són l’equip tarragoní en la categoria més alta de la demarcació. Així ha sigut des que va promocionar a la lliga nacional la temporada 19-20 a les ordres de Raúl Lucha.

Ara, amb 23 punts, els mateixos que el competidor directe per la permanència, el San Gabriel, afronta el repte amb un canvi a la banqueta. El fins ara segon entrenador, Lluís Vaqué, va agafar les regnes de l’equip fa un parell de setmanes després que l’entitat decidís cessar Raúl Lucha.

Vaqué acumula sis anys vinculat al club com a segon entrenador i, ara, ha assumit la responsabilitat de mantenir l’equip en la categoria: «Tinc un compromís gran des de fa molts anys amb l’entitat, així que vaig fer una reunió amb la resta del cos tècnic i vaig decidir que agafava les regnes de l’equip», va destacar Vaqué.

Amb el nou tècnic a la banqueta, l’equip acumula una derrota contra el Cornellà, el líder, i una victòria necessària contra el Collense. «Veníem de set derrotes consecutives i el primer pas era guanyar. Contra el Collense vam recuperar les bones sensacions. Al final, si la pilota no entra, és igual el treball que fas».

Més que tres punts, el triomf va suposar una punxada de confiança: «La forma que la vam aconseguir és important. Vam jugar 90 minuts molts forts en defensa, no ens van generar cap situació de perill i les sensacions van ser que vam ser superiors», va subratllar el tècnic.

Les riudomenques tenen per davant quatre finals, la primera, aquest cap de setmana contra l’AEM de Lleida B. Posteriorment, es jugarà el duel directe contra el San Gabriel i tancaran la lliga contra el Rayo Vallecano i el Fontsana-Fatjó, tot i que la mentalitat partit a partit està instal·lada fèrriament en la metodologia Vaqué.

Per aquest motiu, el tècnic no mira més enllà del duel del dissabte i va apuntar que «el rival no té res a veure amb el Collense. L’AEM és un filial d’un equip que està jugant un play-off per pujar a categories importants i volen dominar la pilota».

Malgrat que tres dels quatre partits que queden són fora de casa, aquesta no és una cosa que preocupa a l’entrenador perquè el Riudoms «es caracteritza per guanyar a camps complicats i estic convençut que ho tornarem a fer. El Sant Gabriel no posarà les coses fàcils, així que el nostre objectiu és guanyar els quatre partits restants».

«Per les jugadores»

La permanència a la Tercera Federació Femenina és molt important per al Riudoms. La gesta aconseguida amb molt d’esforç per posar un club humil com a referent provincial del futbol femení s’ha de protegir.

«Crec que el més important és salvar la categoria per les jugadores. Abans que arribéssim, si les jugadores de la província volien jugar en una categoria important havien d’agafar el cotxe cap a Lleida o Girona. Riudoms es va presentar com una alternativa per continuar creixent, un trampolí per fer pujar de categoria a les jugadores locals i fer promoció del futbol femení a Tarragona. Això és el que vull transmetre», va apuntar Vaqué.

El CD Riudoms també compta amb un segon equip a Segona Catalana, a més del juvenil que està a Primera Divisió i és que l’entitat també aposta fort per la promoció interna de jugadores que aspiren a millorar i arribar al primer equip. Per aquest motiu, Vaqué va destacar que la permanència és «per elles».

«Mantenim la línia de treball i sumem a totes les jugadores al carro. Les necessitem a totes per assolir l’objectiu i ho aconseguirem», va concloure Vaqué. Fa anys que el Riudoms és un referent i, ara, ho serà una vegada més.