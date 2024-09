El Manresa es corona en un duel d’alta tensió (71-59)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El BAXI Manresa es va emportar el duel d’alta tensió contra el Badalona (71-59). Els dos equips van remuntar el marcador durant el partit, però el Manresa va ser el més sòlid en el tercer i últim quart contra un Joventut sense Ante Tomic.

El Joventut i el Manresa van viure un partit d’alta intensitat des del principi. Malgrat que es va trigar un parell de minuts en obrir la llauna, el ritme sobre la pista era superior. Robertson, del Joventut, va colpejar primer des de la línia de tres, però la reacció del Manresa va ser immediata amb Dani Pérez. L’intercanvi de cops va ser constant. Fins i tot, amb missatges afegits, perquè cada punt anava acompanyat d’una ganyota del jugador que havia anotat. La igualtat era màxima, però el Manresa es va emportar el primer període. En el segon, el ritme es va mantenir. No es va permetre cap error. El Manresa va badar i es va emportar un tap i, tot després, una esmaixada d’un Kraag inspirat. El Joventut va aprofitar el cop d’efecte per arribar a posar-se 29-35. Amb tot, el Manresa no va defallir. En el tercer quart van remar fins que Alex Reyes va culminar la remuntada amb un 46-45. El Manresa no va deixar passar l’oportunitat i va acabar rematant la feina al darrer quart.

