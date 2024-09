L'Andorra brilla i s'emporta el partit inaugural al Palau d'Esports contra el Girona (84-61)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Morabanc Andorra es va emportar el partit inaugural de la Lliga Catalana ACB al Palau d'Esports de Catalunya. El conjunt de Natxo Lezkano va anar de menys a més per acabar passant per sobre del Girona del tortosí Jaume Sorolla. Sekou Doumbouya i Jerrick Harding, amb 16 i 14 punts, van tornar a fer brillar el pavelló tarragoní en un encontre de primer nivell.

El partit inaugural de la Lliga Catalana ACB es va encetar amb l'acció desitjada. El Morabanc Andorra va obrir la llauna mitjançant Sekou Doumbouya, però el Girona va reaccionar a l'instant per posar el 2-3 amb un triple d'Yves Pons. El torneig també és la primera prova de xoc dels dos projectes d'ACB abans de la competició, així que no es van deixar res per mostrar. Tots dos equips volien encetar el curs amb bones sensacions i això es va traduir en una lluita d'acció-reacció constant. En aquesta batalla Harding (Andorra) i Pons (Girona) es van presentar com a referents anotadors dels seus equips. El primer, de triple, va revertir el marcador, però l'encert des de la línia de tres també la va tenir el jugador gironí per mantenir l'avantatge a l'electrònic.

Poc a poc, aquesta igualtat en el marcador es va anar decantant a favor del club presidit per Marc Gasol. Nike Sibande, amb una exquisida jugada personal, va posar el +5 de parcial, una diferència que es va mantenir al llarg del primer quart. El conjunt andorrà va reaccionar a través de Kuric, que, amb un tir de tres res més trepitjar la pintura, va revertir temporalment la distància. Amb tot, els de Natxo Lezkano van pecar des del tir lliure. Van errar sis de consecutius, uns errors que, un darrere l'altre, anaven carregant l'ambient de xiuxiuejos i de nervis des de les files andorranes. D'aquesta manera, van perdre l'oportunitat d'igualar el Girona i el primer quart va tancar amb un 14-17 a l'electrònic.

L'entrada del segon quart va venir amb reacció. Ortega va pispar una pilota en la primera jugada per sumar dos punts amb una còmoda safata. El Girona tornava a sentir l'alè del conjunt rival, però Ike Iroegbu es va alçar per mantenir l'avantatge gironí a l'electrònic. Primer forçant tres tirs d'una falta personal i després aprofitant el joc interior. A l'altra cistella, Llovet trencava una maledicció en el Morabanc Andorra després d'encertar dos tirs lliures. L'encert va alleujar visiblement al conjunt de Lezkano, però el tècnic va haver d'utilitzar un temps mort quan un triple de Sergi Fernández va posar el 25-30 en el marcador. La reacció andorrana no va ser immediata, Ireobugu, de tres, va posar la diferència a +8, però va acabar arribant. El triple de Chougkaz va obrir un camí i dues cistelles ràpides van servir per crear un parcial de 7 punts de l'Andorra que va forçar un temps mort al Girona, però de poc va servir. El conjunt de Fotis Katsikaris no va aixecar el cap i Lammers va capgirar el marcador forçant una falta personal per acabar de donar el cop a la moral gironina. Ell mateix es va encarregar per enviar el duel 36-33 al descans.

Els minuts de reflexió li van anar millor a l'Andorra, que va trobar un nou referent en Sekou Doumbouya. El jugador francès va obrir la llauna en el tercer període forçant un 2+1 i Harding, amb una safata, va completar el parcial de cinc i posar el +8 a l'electrònic, fet que va forçar un nou temps mort del Girona. Tot i que Juani Marcos va trencar els minuts de sequera amb un triple, el club de Marc Gasol va patir l'embranzida andorrana anomenada Sekou. El jugador francès es va mostrar superior en els rebots ofensius i també en el joc inferior, on amb un 2-1 i, poc després, va pescar un tir de tres errat per posar el 50-38. En un tres i no res, el Girona es va quedar en un abisme de distància i el desconcert va provocar un augment de faltes personals que, ara sí, va aprofitar l'Andorra. Amb el 56-41, semblava que estava vist per sentència. L'Andorra dominava, i, malgrat que el Girona va reaccionar amb un parcial de 7 punts al final del tercer període, un triple final de Shannon Evans va tancar el quart amb 59-48.

El Girona es va deixar la feina a l'últim quart. Havia de remuntar, però ho tenia difícil contra un Andorra que dominava tant el rebot com el ritme del partit. Els de Lezkano no van donar marge d'error. El conjunt andorrà va anar de menys a més, amb una pujada de nivell constant quan les peces començaven a connectar i carburar sobre la pista. La barrera psicològica dels deu punts es va mantenir durant el darrer període. Jerrick Harding i Sekou Doumbouya, amb 14 i 16 punts respectivament, van mantenir la superioritat andorrana davant un Girona on Ike Iroegbu, amb 21 punts, es va quedar sol en la tasca de buscar una remuntada impossible.