El Palau d’Esports de Tarragona té fam de bàsquet

Tarragona té fam de bàsquet. El Palau d’Esports Catalunya de l’Anella Mediterrània es va tornar a vestir ahir de gala en l’estrena de la Lliga Catalana 2024 ACB. Ara fa dos anys, aquesta competició va servir per reestrenar un pavelló que, en aquell moment, l’únic moviment que havia sentit el de les cues de persones esperant per vacunar-se. Ahir, la competició va tornar per trobar-se un equipament ple de vida amb l’experiència de grans competicions de diferents esports a l’esquena. De fet, així es podia veure en la gran pancarta de Tarragona Esports que capitanejava l’equipament: Open to Sports. Tot i que el bàsquet sembla el vestit fet a la mida per al pavelló.

Ahir es va veure una obertura atípica. Es van jugar dos partits de fase de grups, però, a diferència d’avui i demà, en el qual es juguen seguits en una jornada intensiva a la tarda, el bàsquet es va dividir en el torn de matí i tarda, aprofitant el dia festiu per la Diada de Catalunya. De fet, en els dos torns es van veure dues cares ben diferents de l’ambient. Al matí, Morabanc Andorra i Bàsquet Girona es van citar per obrir la llauna i es van trobar un pavelló animat, amb ganes de veure bàsquet, però més calmat. En canvi, a la tarda, Joventut de Badalona i Manresa van atraure la seva massa social i el Palau va retrunyir al ritme dels bombos i xiulets.

Malgrat les diferències, les dues jornades van començar de la mateixa manera, amb l’himne dels Segadors ressonant al pavelló. En el duel del matí, les dues graderies inferiors es van omplir, però l’atenció es va centrar a la llotja on, a banda del conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, també hi era l’exjugador de l’NBA i president del Girona Marc Gasol. A la pista, també hi havia un altre protagonista, l’speaker Sebas Veciana, qui la veu ressona més sovint al pavelló del Serrallo amb el CBT, va activar un pavelló en el qual convivien a les graderies samarretes del Barça, del Manresa, del Girona i també locals, com les blaves del CBT i les liles del TGN Bàsquet. L’ambient, però, era més festiu i menys exigent i tens. Amb tot, no van faltar els aficionats dels dos equips protagonistes..

El pavelló rugeix de nit

El Palau d’Esports va agafar un altre color al vespre. El duel entre el BAXI Manresa i el Joventut va atraure més atenció. Es va tornar a veure un ple a la graderia inferior i també es va afegir el sold-out a les graderies superiors. Aquesta vegada, però, l’ambient es va tenyir de verd i de vermell. Les aficions del Joventut i del Manresa van agafar posició ben a prop de la pista i es van fer notar amb crits i cops de bombo. Es notava que entre els dos equips hi havia una rivalitat més especial, perquè es va veure més exigència a la pintura i a la graderia.

Cada error i cada encert era motiu perquè el Palau rugís. Sigui amb els de vermells aixecats amb el bombo, o els verds amb les bufandes amunt.

En aquest punt, en plena rivalitat i partit igualat, el Palau d’Esports va lluir. Més d’un tarragoní, també, va tenir temps per imaginar-se el mateix escenari, però amb els equips de la ciutat com a protagonistes sobre la pista.

Aquesta va ser una possibilitat que es va plantejar fa anys des de la regidoria d’Esports i, tant de bo, Tarragona pugui fer vibrar també el Palau animant als seus equips. També va haver-hi temps pels homenatges. En concret per a Salva Maldonado, exentrenador del CBT de l’etapa de LEB Or, per la seva trajectòria.

La Lliga Catalana ACB acaba de començar. Avui és el torn del Lleida i el Barça, demà acabarà la fase de grups i, diumenge, es disputarà la gran final.

