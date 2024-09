El CBT perd a Boe Nguidjol per diverses setmanes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El CB Tarragona de Borja Comenge perd una peça important per diverses setmanes. L'ala-pivot Boe Nguidjol va patir una luxació a l'espatlla dreta durant el primer amistós de la pretemporada contra el Benicarló el darrer dissabte al Palau d'Esports Catalunya. El jugador cebetista es va lesionar a l'entrada del segon quart, quan es va llençar a terra per lluitar per una pilota dividida. La lesió es va fer evident, perquè el jugador es va quedar diversos minuts sobre la pista amb gestos de dolor, poc abans de sortir pel seu propi peu acompanyat d'uns companys.

Des de l'entitat cebetista apunten que el període de baixa serà de diverses setmanes i la seva presència durant la resta de la pretemporada perilla. Les últimes revisions mèdiques han descartat cap lesió addicional, així que el període de recuperació estableix deu dies de repòs i diverses sessions de fisioteràpia. D'aquesta manera, Borja Comenge ho tindrà difícil per disposar d'una peça important de l'equip durant la resta de la pretemporada i espera tenir-lo recuperat de cara a l'inici de la Segona FEB el 5 d'octubre.

Nguidjol va ser un dels jugadors més destacats de l'inici de l'amistós contra el Benicarló, de fet, es va encarregar de realitzar el primer triple del partit. Abans de la lesió va assolir un total de 9 punts.

La temporada passada, Boe Nguidjol va ser una peça fonamental en el segon tram de la temporada. El jugador va arribar del CB Prat buscant una oportunitat per triomfar i va ser un dels jugadors que més van empènyer per salvar la categoria, assolint unes mitjanes de 8,9 punts, 5,4 rebots i 1,5 assistències per partit. Aquest bon rendiment va ser un dels motius perquè es convertís en una renovació prioritària.