L’Ibersol CBT s’estrena a la pretemporada amb victòria davant el Benicarló (104-92)

Bones sensacions en el debut de l'Ibersol CBT de Borja Comenge en aquesta pretemporada en el partit s'ha disputat dissabte al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània en el context d'un stage d'àrbitres de la Lliga ACB. Més enllà de la victòria per 104-92 enfront del Benicarló, un dels millors equips del Grup Est de la LEB Plata la temporada passada, els tarragonins han exhibit alguns dels trets d'identitat que el tècnic lleidatà ja havia assenyalat com a clau en l'ADN del projecte. Per definir-ho en una paraula, intensitat. En atac i en defensa. Una virtut que portada a la pràctica es tradueix en domini del ritme de joc, generació de cistelles fàcils i una vertiginosa circulació de pilota que fa que l'atac sigui imprevisible. Al darrere, control del rebot i un to defensiu que exerceix d'assegurança quan l'encert baixa.

I precisament el partit començava amb un festival d'encert dels locals. Un parcial de 7-0 de sortida gràcies a 4 punts d'Ousmane N'Dour i un triple de Boe Nguidjol obrien l'exhibició ofensiva dels de Borja Comenge. Més triples del nou blau base Josep Fermí Cera i un altre cop Nguidjol eixamplaven la diferència. L'irlandès Matt Treacy, una altra de les cares noves, el capità Daivid Fernández i el renovat escorta nord-americà AJ Plitzuweit s'apuntaven a la festa del triple fins a un impactant 22-2 en només 4 minuts de joc. El recital ofensiu, lluny d'afluixar, continuava fins a final de quart amb molta fluïdesa en el joc de pick & roll i encert en el llançament. A més d'un gran treball defensiu, amb molta activitat sobre el jugador de pilota i en la pressió sobre les línies de passada. En els tres últims minuts, el Benicarló s'ha refet de la sortida en tromba del CBT i ha maquillat parcialment el marcador fins al 35-21, després del tercer triple d'un inspiradíssim Boe Nguidjol.

El segon quart començava amb la lesió a l'espatlla de l'aler pivot nord-americà després de llençar-se al terra per una pilota dividida, l'única nota negativa del partit. El partit, però, no canviava de dinàmica i els tarragonins seguien fent forat al marcador gràcies a la punteria exterior i les ràpides transicions ofensives (52-32 al minut 6). Justament la sortida ràpida de pilota i l'atac sense complexos s'ha deixat entreveure com una de les senyes d'identitat de l'Ibersol CBT de Borja Comenge. Amb aquests arguments, els tarragonins arribaven al descans amb una renda de 64-44, després d'un bàsquet sobre la botzina d'AJ Plitzuweit.

El tercer quart ha estat, de llarg, el millor del Benicarló. Amb un CBT espès en atac i que, per primer cop durant el partit, convertia el joc de transicions ràpides en una sagnia de pèrdues de pilota, els castellonencs treien profit dels contracops i reduïen distàncies al marcador fins a arribar al 77-71 després d'un triple en carrera a l'últim segon del base Àlex Haro.

El període definitiu començava amb la mateixa tònica. Un triple de Matt Treacy al minut 2 donava oxigen després que el Benicarló s'hagués acostat a 5 punts. Amb la defensa i el rebot com a xarxa de protecció, la inspiració ofensiva anava tornant i el marcador ho reflectia gràcies, sobretot, a uns minuts dominadors d'Ousmane N'Dour en el joc interior i la recuperació de l'encert des del triple (95-84 al minut 6). Una última reacció dels visitants els tornava a acostar fins als 7 punts a falta de 2 minuts per al final, però els de Borja Comenge es mostraven sòlids i una esmaixada, un tir de mitja distància i un alley hoop del jove pivot senegalès, que ha estat el millor dels locals amb 28 punts, sentenciaven el partit fins al 104-92 final.