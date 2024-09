El CB Tarragona arrenca l’era Borja Comenge amb noves icones

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CB Tarragona té enguany una segona oportunitat. L’entitat del Serrallo torna a afrontar el repte de la Segona FEB –antiga LEB Plata– amb il·lusions renovades i l’ambició intacta. Després d’un any convuls en el qual els blaus es van quedar a tocar de la salvació, el club tarragoní va decidir fer tabula rasa per començar un projecte completament nou comandat per Borja Comenge que dilluns va realitzar el primer entrenament.

El tècnic lleidatà aterra procedent de les categories inferiors del Força Lleida, però amb un passat ple d’experiència a LEB Or i l’ACB. Ell, de la mà del club, ha dissenyat un equip capaç de competir a la categoria i amb l’objectiu d’assolir la permanència. El canvi respecte a la temporada passada ha sigut total, de fet, avui dia només hi ha quatre renovacions. El capità David Fernández no podia faltar.

Parlar del CBT és parlar de Fernández i, enguany, tornarà a liderar l’equip sobre la pintura. El tirador Adrià Duch sumarà la tercera temporada a l’entitat. Boe Nguidjol va reforçar l’equip a l’hivern del curs passat i va ser un dels principals arguments de la millora. De la mateixa manera que el nord-americà AJ Plituweit, que va ser un referent en només 6 partits amb una mitjana de 17 punts. A més, tampoc podia faltar la renovació d'Ousmane N'dour. La promesa cebetista tornarà un any més a Tarragona.

Pel que fa a les incorporacions, Comenge tenia clar que volia apostar per jugadors que aportin al grup i que arribin amb ganes de treballar. De fet, el tècnic lleidatà va assenyalar que «no vull un equip amb dos o tres protagonistes que mantinguin la pilota a les seves mans, vull un equip coral, que sigui capaç d’adaptar-se al rival».

Per acompanyar a David Fernández, han arribat els joves bases Josep Fermí Cera i Álvaro Fernández Mena. «Tots dos tenen un perfil similar: són joves, però amb experiència. Tenen una gran capacitat tècnica i volen ser importants, així que els donarem responsabilitats amb el suport de David Fernández», va afegir Comenge.

Per reforçar el joc interior han aterrat al CBT Luís Garcia i David Kristensen. El primer té un perfil de jugador jove i polivalent, mentre que el segon ja ha tingut un rol protagonista a la categoria. El tècnic lleidatà va apuntar que espera que «ens aporti capacitat defensiva i que generi joc sota la cistella».

L’internacional irlandès Matt Treacy arriba a Tarragona per «generar espais. No només és una amenaça des del tir exterior, també volem que ens doni fluïdesa en el joc». La pinzellada tarragonina l’ha donat el jugador Adrià Trouvé. El tirador, exjugador del CB Valls, que «ha demostrat que té energia i que té la capacitat d’adaptar-se en atac i en defensa, destacant especialment en les transicions».

Borja Comenge ha encetat la temporada amb l’objectiu de formar un equip en el qual destaqui més el col·lectiu que les individualitats i, per aquest motiu, ha buscat versatilitat: «Era molt important per a nosaltres trobar jugadors que no estiguessin molt fixos a les seves posicions. Som una plantilla d’onze jugadors, però en realitat podríem dir que som de 14 o 15 perquè hi ha jugadors que poden jugar en dos o tres rols diferents i això aporta un plus», va apuntar el lleidatà.

L’objectiu del conjunt, segons va apuntar la presidenta Núria Grados és tornar a omplir el pavelló del Serrallo amb il·lusió: «volem el pavelló ple de gom a gom i ser més forts que mai enguany».