L’Ibersol CBT renova l’escorta nord-americà A.J. Plitzuweit

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha renovat l’escorta nord-americà A. J. Plitzuweit, que va arribar a Tarragona el mes de març passat per disputar el tram final de la lliga.

Plitzuweit és un escorta de 24 anys i 1,88 molt que també pot exercir en la posició de base en funció de les necessitats de l’equip. El jugador destaca per la capacitat anotadora, especialment des del tir de tres punts.

En els 6 partits en els que va lluir la samarreta blava la temporada passada va acumular unes destacades mitjanes de 17 punts, 4,2 rebots i 2,8 assistències en 27 minuts de joc per partit. Tot plegat amb uns percentatges de 56,5% en els llançaments de 2 punts, 42,5% en els triples i 89,3% en els tirs lliures, uns números que deixen constància del seu potencial ofensiu.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Borja Comenge, ha valorat molt positivament la renovació d’A.J. Plitzuweit i ha explicat que «és un jugador que l’any passat ja va oferir un gran rendiment tant en atac com en defensa». Comenge remarca que «pot jugar tant de 2 com d’1, tot i que inicialment comptem amb ell més com a 2».

El tècnic destaca que «Plitzuweit té molts registres ofensius i que, a més, no necessita aturar la pilota per produir punts o generar avantatges, tant amb l’amenaça del tir exterior com en el pick & roll, una característica que encaixa amb el joc dinàmic que volem fer com a equip».

Et pot interessar