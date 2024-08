L’Ibersol CBT fitxa l’internacional irlandès Matt Treacy

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha tancat el fitxatge de l’aler irlandès Matt Treacy, un jugador polivalent de 25 anys i 2’01 d’alçada que destaca pel seu bon tir exterior, la seva capacitat d’anotació en diverses situacions i la seva versatilitat a la pista. Treacy, que ha estat internacional amb la selecció del seu país, tant a nivell absolut com a diverses categories de formació, es pot desenvolupar amb solvència tant a la posició de 3 com a la de 4.

Matt Treacy arriba a Tarragona provinent del bàsquet suís, on va jugar la temporada passada amb el Goldcoast Wallabies, de Zurich. Treacy va demostrar les seva capacitat anotadora amb un promig de 22,5 punts per partit, el cinquè de la lliga, amb una màxima anotació de 45 punts el 20 de desembre de 2023 en el partit contra el Winterthur. La seva mitjana de punts va pujar fins als 26 per partit als playoffs, la segona millor de la competició. A més, durant la lliga regular va agafar 6.6 rebots per partit. Uns números que li van servir per entrar al segon quintet ideal de la màxima categoria del país alpí.

Amb la selecció d’Irlanda, la temporada passada va prendre part dels partits de classificació per al Mundial amb unes estadístiques de 9,5 punts en 21 minuts de joc per partit. Abans de l’experiència suïssa, Matt Treacy va formar-se a la lliga universitària dels Estats Units, l’NCAA, on va militar en tres colleges: els Urbana Blue Knights, la universitat de Valdosta State i la Southern Nazarene University.

L’entrenador del CBT, Borja Comenge, el descriu com un jugador «molt versàtil, amb molta capacitat física i molta continuïtat en el joc i que destaca per la seva gran habilitat per al catch and shot (rebre i tirar), una característica que ens pot donar molta amenaça i generar molts espais per als seus companys». Comenge constata que «l’irlandès és una garantia tant a la posició de 3 com a la de 4, on creu que es pot complementar molt bé amb Boe Nguidjol».