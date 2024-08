Pablo Aso renova i es converteix en la sisena peça confirmada del CB Salou

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou continua renovant el bloc de jugadors que va assolir l’històric play-off d’ascens la darrera temporada. Pablo Aso ha sigut el darrer a renovar. El jove jugador va ser una de les apostes de Jesús Muñiz la darrera temporada. L’ala-pivot va arribar a l’equip salouenc procedent de l’Olivar, equip de la lliga EBA.

Com a talent jove, arribava per entrar en la rotació de l’equip i sempre que va jugar va complir amb escreix. Fins i tot, va tenir els seus partits on va ser el protagonista, com contra la UE Mataró on va assolir 20 punts en la seva primera titularitat. Amb una mitjana de 15:28 minuts per partit i 4,1 punts i 2,5 rebots per partit, Aso es va convertir en el jugador de suport perfecte per a Jesús Muñiz.

Enguany, Aso afronta la seva segona temporada amb l’objectiu de fer el salt cap a l’onze inicial i continuar creixent amb l’equip. D’altra banda, el darrer dissabte el CB Salou també va fer oficial la renovació de Víctor Aguilar. El base era una de les peces més importants del conjunt salouenc i un dels artífexs de la gran temporada. Amb 10,5 punts per partit el curs passat, s’espera que Aguilar sigui un referent enguany.

Et pot interessar