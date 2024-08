Les entrades de la 45a Lliga Catalana AON 2024 ACB surten a la venda la setmana vinent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dilluns 5 d'agost, a les 10 hores, i a través del web de l'Ajuntament de Tarragona, es podran adquirir les entrades per a gaudir de la 45a edició de la Lliga Nacional Catalana 2024 ACB. Es tracta d'abonaments per a veure els 7 partits que tenen un preu de 20 euros per als membres de tots els clubs federats de la ciutat i de tots els clubs de bàsquet de Catalunya; i de 35 euros per al públic en general. Els menors de 4 anys tindran entrada gratuïta.

En total es posaran a la venda més de 4.000 entrades, ja que el Palau d'Esports comptarà amb diverses grades supletòries que permetran oferir 2.100 localitats més de les que compta normalment aquesta instal·lació esportiva. De fet, enguany s'incrementa el número de grades supletòries i s'ofereixen 550 seients més que en l'anterior edició celebrada l'any 2022.

El Palau d'Esports Catalunya serà l'escenari de la 45a edició de la Lliga Nacional Catalana 2024 ACB els dies 11, 12, 13 i 15 de setembre. Tarragona acollirà aquesta competició amb els millors equips de bàsquet de Catalunya que comptarà amb la participació del Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona i ICG Força Lleida.

L'esdeveniment, organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona a través de Tarragona Esports, albergarà per primera vegada fins a sis equips i, per tant, oferirà un nou format.

La Lliga Nacional Catalana 2024 ACB, tindrà una fase prèvia amb dos grups de tres equips, que s'enfrontaran tots contra tots, a una sola volta, durant els dies 11 (12:30h i 20:30h), dia 12 (18:30h i 21h) i dia 13 (18:30h i 21h).

- Grup 'A': BARÇA, BÀSQUET GIRONA i MORABANC ANDORRA

- Grup 'B': JOVENTUT BADALONA, BAXI MANRESA i FORÇA LLEIDA

Els primers classificats accediran a la gran final, que se celebrarà el diumenge 15 de setembre, amb horari encara per confirmar.

