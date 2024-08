L’Ibersol CBT renova l’aler-pivot nord-americà Boe Nguidjol

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha renovat l’aler-pivot nord-americà amb passaport francès Boe Nguidjol. El jugador, de 2,05 i 24 anys, va arribar a Tarragona a finals de desembre de 2023 provinent del CB Prat com un dels reforços per a l’equip del Serrallo de cara a la segona volta.

Nguidjol va obtenir la passada temporada amb la samarreta del CBT unes mitjanes de 8,9 punts i 5,4 rebots en 22 minuts per partit. Aquesta serà la seva segona temporada al bàsquet europeu, després que la 2022-2023 tanqués el seu periple a la lliga universitària dels Estats Units (NCAA) amb uns promitjos de 14 punts i 8 rebots a la Union University de Tennessee, on va ser un dels jugadors clau.

L’entrenador del CBT, Borja Comenge, ha valorat molt positivament la renovació i descriu Nguidjol com «un jugador que tan atlèticament com per capacitats tècniques encaixa en el tipus de joc que volem fer aquesta temporada». Comenge detalla que «Boe pot fer moltes coses amb i sense pilota, és molt versàtil i pot jugar a tres posicions, sobretot a la de 4, però també pot fer de 5 o fins i tot de 3». «Atlèticament està per sobre de la mitjana de la lliga i pensem que estant des del primer dia amb nosaltres se li pot treure més rendiment del que va ja va tenir la temporada passada», conclou el tècnic de l’Ibersol CBT.

