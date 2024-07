L’Ibersol CBT reforça el seu joc exterior amb l’aler tarragoní Adrià Trouvé

L’Ibersol CBT ha tancat el fitxatge de l’aler Adrià Trouvé, jugador tarragoní format a les categories inferiors del CB El Vendrell i del Club Bàsquet Tarragona.

Trouvé, de 23 anys i 1,95 d’alçada, va militar la passada temporada al CB Chantada, de Lliga EBA, on va registrar unes destacades mitjanes de 15,2 punts, 8,4 rebots, 2,2 assistències, 2,5 pilotes recuperades i 18,9 de valoració en 30 minuts de joc per partit, uns números que el van convertir en un dels líders de l’equip gallec. La 2023-24 va ser la seva millor temporada en categories FEB, després que les dues anteriors defensés la samarreta del CB Valls també a Lliga EBA.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Borja Comenge, considera que Adrià Trouvé «és un jugador polivalent i versàtil tant en atac com en defensa que pot jugar en diverses posicions i fer moltes coses diferents a la pista». El tècnic blau enumera virtuts de l’aler d’El Vendrell com «la seva capacitat per posar la pilota al terra, per atacar el closeout, per jugar l’1x1 i per tirar des de la mitjana i la llarga distància». Comenge destaca, a mes, «el seu atleticisme, que ens anirà molt bé per ser més forts en el rebot i per donar un plus físic tant en atac com en defensa».

