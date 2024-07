L’Ibersol CBT fitxa al pivot danès David Kristensen

L’Ibersol CBT ha tancat el fitxatge del pivot danès David Kristensen per reforçar el seu joc interior de cara a la propera temporada a la Segona FEB, la tercera categoria del bàsquet espanyol.

Kristensen, de 25 anys i 2,03 d’alçada, pot jugar tant a la posició de 4 com la de 5 i destaca per la combinació de mida i mobilitat i la seva capacitat per generar joc tant des del pal baix com des d’espais intermitjos.

El danès ha estat internacional amb la selecció del seu país i la temporada passada defensava els colors del CB Benicarló, que competia al Grup Est de la LEB Plata, el mateix que el CBT, equip amb el que va tenir unes mitjanes de 4,9 punts i 3,6 rebots amb un 56% en els llançaments de camp en 15 minuts de joc per partit. La temporada anterior, la 2022-2023 va jugar amb el Basket Navarra, on va registrar uns números de 7,3 punts i 4 rebots en 23 minuts a pista.

Abans, Kristensen havia estat tres anys a la Universitat de Davidson, a la primera divisió de l’NCAA, la lliga universitària dels Estats Units (el mateix college que l’estrella de l’NBA Stephen Curry) i a diversos equips de la màxima categoria del bàsquet danès.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Borja Comenge, ha valorat molt positivament el fitxatge d’un jugador «que té una bona mida però al mateix temps molta mobilitat». Segons el tècnic lleidatà, «Kristiansen ens donarà moltes opcions des del pal baix, tant per anotar com per crear situacions per als seus companys ja que és un bon passador». Comenge afegeix que el pivot danès «domina els espais intermitjos, en situacions de continuació després de bloqueig directe». A més, «és un bon jugador en defensa i coneix la categoria», conclou l’entrenador de l’equip tarragoní.

