Adri Duch renova amb el CBT

Adri Duch i el Club Bàsquet Tarragona han arribat a un acord per renovar un any més la seva relació. L’escorta castellonenc, un dels referents de l’equip en els últims anys, arribarà així a la seva sisena temporada amb els tarragonins. Adri Duch té 29 anys i és un escorta d’1,88 m. que es caracteritza, sobretot, pel seu llançament exterior, molt especialment des de la línia de tres punts.

El jugador ha expressat la seva alegria per «formar part d’aquest nou i renovat projecte del CBT, amb molts ganes que comenci la competició». Després de 7 anys del seu primer aterratge a Tarragona, Duch considera el CBT «casa meva» i es mostra il·lusionat per «situar el club i la ciutat allà on es mereixen» i creu que «aquesta serà una bona temporada, que donarem moltes alegries i farem vibrar al Serrallo».

L’staff de l’Ibersol CBT, amb el tècnic Boarja Comenge al capdavant, continua treballant intensament en la confecció de la plantilla per a la temporada 2024-2025. Abans d’Adri Duch, s’havia anunciat la renovació del base David Fernández i els fitxatges dels també bases Josep Fermí Cera i Álvaro Fernàndez Mena. En els propers dies està previst que s’anunciïn més renovacions i fitxatges.

