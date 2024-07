El Club Bàsquet Tarragona ha fet efectives aquest dijous 11 de juliol, un dia abans de la data límit, les quotes d’inscripció que demana la Federación Española de Baloncesto, la FEB. Aquest era l’últim tràmit federatiu per certificar que el primer equip masculí competirà la temporada 2024-2025 a la Segona FEB, la tercera categoria del bàsquet espanyol, després de la permuta de places pactada amb el CB L’Hospitalet.

La presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, ha explicat que «sempre hem dit que el nostre projecte de potenciar els equips professionals ha de ser econòmicament sostenible, apostem per tenir el màxim nivell esportiu possible al Serrallo, dins de les nostres possibilitats econòmiques, i apliquem tot el rigor de gestió per assegurar-ho». En aquest sentit, Grados agraeix «als socis i als nostres patrocinadors i col·laboradors el suport que ens donen, sense ells això no seria possible».