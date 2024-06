Borja Comenge serà l’entrenador de l’Ibersol CBT la temporada 2024-2025 en què els tarragonins competiran a la Segona FEB (antiga LEB Plata), després de la permuta de places acordada amb el CB L’Hospitalet que es va anunciar el passat 24 de maig. Comenge, de 45 anys, signa per una temporada.

L’entrenador lleidatà té una dilatada trajectòria en categories d’àmbit estatal. Del seu currículum destaca haver estat al capdavant del Barça B de 2010 a 2013; del Manresa a la Lliga ACB la temporada 2013-2014; del Lleida de LEB Or entre 2016 i 2018; o com a assistent del València Basket entre 2018 i 2021. La temporada passada va dirigir l’equip júnior del Lleida.

La presidenta del Club Bàsquet Tarragona, Núria Grados, ha explicat que «després d’haver tancat l’acord per competir a la Segona FEB la primera decisió era la de l’entrenador, i estem molt satisfets de poder comptar amb Borja Comenge, perquè pel seu perfil i per la seva experiència és l’entrenador que buscàvem per seguir endavant amb el nostre projecte».

Borja Comenge ja treballa en la configuració de la plantilla per a la propera temporada i serà presentat als mitjans de comunicació aquesta mateixa setmana.

