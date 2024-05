L’Ibersol CBT competirà a la LEB Plata el proper curs després de l’acord amb el CB L’Hospitalet

L’Ibersol Tarragona competirà la propera temporada a la LEB Plata després que el CBT hagi arribat a un acord amb el Club Bàsquet L’Hospitalet per a la permuta de les places respectives. D'aquesta manera, els tarragonins es queden la dels del Baix Llobregat a LEB Plata i els de L’Hospitalet ocuparan la vacant que deixa l’Ibersol CBT a Lliga EBA.

L’operació està ja només pendent de l’aprovació federativa, que es preveu que es faci efectiva els propers dies.

La presidenta del Club Bàsquet Tarragona s’ha mostrat «molt satisfeta per haver portat a bon port les converses que hem anat tenint aquests últims dies». «Vam dir que exploraríem totes les opcions per ser de LEB Plata, ho hem fet i hem aconseguit en nostre objectiu», ha apuntat la presidenta, que ha posat el focus en que «ara el següent pas és fer un projecte esportiu amb les màximes garanties per competir a aquesta categoria, tenim un bons fonaments, ara toca complementar-los bé».

Núria Grados ha agraït els suports rebuts tant dels patrocinadors com de l’Ajuntament de Tarragona durant el procés de decisió que ha portat al Club Bàsquet de Tarragona a tornar a competir a la tercera categoria del bàsquet espanyol.

