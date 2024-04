Jorge Serna deixa de ser entrenador del CBT

El Club Bàsquet Tarragona i l’entrenador Jorge Serna han finalitzat la relació contractual que els vinculava fins a final de temporada. Jorge Serna ha estat al capdavant del primer equip masculí des del passat mes de novembre. Serna va agafar les regnes de l’Ibersol CBT amb un balanç d’1 victòria i 7 derrotes i ha portat l’equip a tancar la temporada amb 9 victòries i 17 derrotes, un balanç que s’ha quedat a només una victòria d’evitar el descens directe.

La presidenta del CBT, Núria Grados, ha agraït Jorge Serna la seva tasca i dedicació al capdavant de l’equip i ha valorat molt positivament la seva feina: «Sabíem que fitxàvem un gran professional, amb experiència a categories LEB i també capgirant situacions adverses com la que teníem». En aquest sentit, Grados afirma que «els números demostren que ha estat capaç de donar-li la volta al mal inici que vam tenir, tot i que finalment no hagi estat suficient per mantenir l’exigent categoria a la que hem competit».