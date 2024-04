El CB Salou, «dolgut i orgullós» d’una temporada per a la història

Ja ha passat gairebé una setmana des que l’OCA Global CB Salou va cloure una temporada per a la història. Els de Jesús Muñiz van caure a vuitens de finals contra el Ciudad de Huelva després de quedar-se a les portes de remuntar una diferència de 21 punts a l’anada. A la fase regular, els salouencs van quedar quarts amb un balanç de 14 victòries i 12 derrotes.

Muñiz va assenyalar en el postpartit que les sensacions de la temporada eren de «molt d’orgull», però l’ambició característica del tècnic també va deixar pas a estar «dolgut» per quedar eliminat. Amb tot, això es podrà pal·liar amb el pas del temps.

La temporada del CB Salou va començar als despatxos. Després del descens de la darrera temporada, la il·lusió d’afrontar el repte de la LEB Plata es va mantenir intacta. Després de reformular l’equip gairebé al complet, el conjunt de Muñiz només va tenir una direcció, cap amunt.

Després de la victòria insuficient del darrer diumenge, Muñiz assenyalava que «estic molt orgullós del grup, hem aconseguit il·lusionar a molta gent. Fa goig veure el pavelló implicat». L’afició va créixer amb l’equip i va destacar amb la participació dels més petits: «Veig il·lusió quan miro a la graderia i sobretot em fa feliç veure tants nens i nenes encantats amb l’equip i animant als nostres jugadors», va apuntar Muñiz.

Aquesta segona temporada el CB Salou ja ha entrat a la història de l’entitat, després de debutar oficialment la darrera temporada. La sintonia entre el president, Santi Benito, i el tècnic, Jesús Muñiz, és total i està refermada en molts anys de treball, gestió i d’empenta.

Muñiz continuarà l’any que ve a la banqueta salouenca i amb l’ambició intacta: «Any rere any anem avançant i fem un passet més, però això no ens sacia. Fem història en moltes petites coses i hem de valorar-les, però el club té una ambició sana per continuar construint la història amb il·lusió», va subratllar Muñiz en el postpartit.

Malgrat que la temporada s’ha acabat, encara no hi ha temps per les vacances per a la direcció salouenca. Ara, toca treballar per analitzar la temporada i començar a preparar la següent amb el repte de mantenir un bloc que ha sigut molt efectiu. Després de la gran temporada a LEB Plata, amb Isaac Mayo destacant com a MVP, el CB Salou haurà de defensar les seves peces importants perquè siguin la base del projecte de la pròxima campanya, destinada a fer un pas encara més lluny.

