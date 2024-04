El CB Salou mor dempeus després de quedar-se a un pas de la remuntada (81-71)

A tres punts de la gesta. L'OCA Global CB Salou va picar pedra durant el partit per arraconar el Ciudad de Huelva, anul·lant el seu atac amb una teranyina defensiva més que efectiva i passant-los per sobre com un camió en atac. Al tercer quart es van posar a un triple de la remuntada, però, finalment, es va quedar a les portes de fer història i van guanyar per un 81-71 insuficient. Amb tot, el CB Salou va morir ahir dempeus lluitant fins a l'últim segon.

El CB Salou va entrar al partit concentrat en la seva tasca. CJ Barksdale va obrir la llauna amb una cistella fàcil per fer embogir el pavelló Salou Centre. La maquinària funcionava, el Salou era superior en intensitat, en atac i també en defensa. Els salouencs coneixien del perill del Huelva en els espais i van treballar per dificultar al màxim les seves opcions de tir.

Qui sí que va estar encertat des de la línia de tres va ser CJ que, amb un triple, posava el +10 en qüestió de cinc minuts. La meitat de la feina estava feta. Els andalusos no aconseguien cap tir de tres, però sí que van fer mal en els rebots amb Chabi Yo. D'aquesta manera, van retallar distàncies fins a posar-se a només tres punts de diferència. Amb tot, la teranyina defensiva del Salou va ser efectiva i Aso es va encarregar de pispar una pilota i tancar el primer quart amb una esmaixada.

El primer triple del Huelva va arribar a l'entrada del segon quart a través de Cebolla, però va ser l'únic dels dos primers períodes. A més, el Salou va reaccionar a l'instant a través de Bouzán des de la línia de tres. La ferida estava feta i Aragonès la va fer més profunda amb un altre triple que va acabar per posar el +12. L'arma dels visitants eren els rebots i, d'aquesta manera, van deixar secs el Salou sense anotar durant dos minuts. Però la sort estava de cara dels de Muñiz i CJ Barksdale va aconseguir un 2+1 amb esmaixada inclosa que va significar un cop d'efecte i Mayo va enviar el duel al descans amb un 45-29, un +16 que deixava als locals a les portes de la remuntada i a un Huelva visiblement tocat.

A tres de la gesta

El CB Salou va mantenir el ritme anotador a l'entrada del tercer quart. Liderats per Isaac Mayo, els de la Costa Daurada no només van mantenir a ratlla els andalusos, sinó que van seguir pressionant fins que uns tirs lliures de Mayo van deixar l'equip a només tres punts dels 21 de marge. Estava a tocar, a un triple, però llavors va ser quan va despertar el Huelva. Gómez va assolir el segon tir de tres del partit i, poc després Urdain va aconseguir un altre per trencar el ritme local. Amb el temps sempre avançant, el CB Salou es va veure abocat a nedar més ràpid, però el Huelva s'entossudia a enfonsar-los a poc a poc i es va deixar tot per decidir a l'últim quart.

La sort va canviar i van ser els tirs locals els que no entraven mentre que cada punt visitant era una pedra més gran a la motxilla salouenca. El Salou va trencar els quatre minuts de sequera amb un tir de CJ Barksdale que situava l'avantatge en un +10 insuficient. La desesperació del Salou era evident, però els locals van continuar insistint amb uns triples d'Aguilar i Montero que van donar esperança. Finalment, no va ser possible, però el CB Salou va caure amb honor, a un pas de fer història