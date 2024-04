El CB Salou necessita fer història per classificar-se per a la següent ronda

L’OCA Global CB Salou necessita fer història en la LEB Plata per poder classificar-se a quarts de final del play-off d’ascens a LEB Or. Els salouencs no en tenen prou amb guanyar, sinó que han de remuntar un avantatge de 21 punts, una gesta que cap equip ha aconseguit fer des que existeix aquest format de fase de promoció.

El CB Salou va patir una dura i inesperada derrota a la pista del Ciudad de Huelva. Els de Jesús Muñiz van perdre la seva essència en els darrers dos quarts. Això, sumat a un encert constant des de la línia de tres per part dels locals, va resultar en els dolorosos 21 punts que ara ha de remuntar el Salou.

Només hi ha hagut un cas similar a la gesta que necessita el Salou durant l’existència del play- off d’ascens a LEB Or i va ser a la temporada 2020-2021. La Fundación Globalcaja la Roda i el Clínica Ponferrada CDP es jugaven els vuitens de final i en el partit d’anada la Roda va endossar un 82-66 al Ponferrada. Era una diferència de 16 punts i els del Bierzo ho van aconseguir en la tornada al seu pavelló. Llavors el Ponferrada va guanyar per 88-55, una pallissa més que suficient perquè, de fet, van guanyar de 33 punts. El secret de l’èxit va ser tancar cadascun dels quarts amb més de 20 punts a favor, mentre reduïen la puntuació rival a poc més de 10 punts per període. Aquest és un camí que ha de recórrer el CB Salou diumenge a les 18.15 h al pavelló Salou Centre si no volen quedar-se fora.

Enguany els salouencs ja saben el que és guanyar per un marge ampli, ho van aconseguir contra el Santfeliuenc per 97-71 i contra el Mataró per 84-64. El partit necessita la millor versió dels salouencs i tenir controlat un Ciudad de Huelva que ha demostrat que és perillós des de la línia de tres. Amb tot, el CB Salou intentarà jugar les seves cartes per tenir opcions i, si no es pot, com a mínim tancar el teló amb un gran espectacle davant de la seva afició. Això, està assegurat.

En el partit d’anada, qui va extreure la millor versió va ser Víctor Aguilar. El base va assolir 22 punts i va ser un dels pocs que van remar per mantenir-se vius a l’electrònic. Diumenge, els de Jesús Muñiz es presentaran tots a la batalla preparats per fer història, o, més ben dit, encara més història en la seva primera participació en el play-off d’ascens a LEB Or.

