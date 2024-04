El CB Salou necessitarà una gesta per eliminar el Huelva i passar de ronda

L’OCA Global CB Salou va sortir tocat i gairebé enfonsat del pavelló Carolina Marín de Huelva. Els salouencs van veure com el Ciudad de Huelva passava per sobre seu amb la força d’un tren de mercaderies per emportar-se el primer duel de l’eliminatòria per 96-76 a base de triples. Això fa que el Salou necessiti un miracle i li torni la pallissa al Huelva el diumenge al pavelló Salou Centre. Qualsevol resultat que no sigui el Salou guanyant per més de 21 punts significarà que el seu camí en el play-off d’ascens haurà acabat.

L’encert anotador i la prevalença en els rebots dels locals van trencar el partit en els dos últims quarts i va deixar un gust més que amarg. El CB Salou no va trobar el seu joc, va mostrar la cara més desconeguda i va acabar per despenjar-se d’un Huelva que se sentia superior en un pavelló que bullia en el seu favor per completar l’esllavissada.

Aquest resultat tan contundent no va ser el que es va viure en els dos primers quarts. Malgrat que els andalusos van ser els primers a anotar la igualtat regnava a la pista i a l’electrònic. El Salou va mostrar les seves armes i, amb una possessió coordinada, Pablo Aso va anotar un triple sobre la botzina d’aquells que van emmudir el pavelló per uns instants. El Huelva contestava l’intercanvi de cops amb un poderós joc interior, però va ser el Salou que, amb un triple de Bieshaar, podria haver-se endut el primer quart amb un +4. Amb tot, el Huelva aprofitar l’oportunitat de retallar distàncies amb un triple final de Javi García per posar el 19-20.

El duel sobre el ring va continuar en el segon quart amb punts per als dos equips, però el Huelva va començar a dominar la dinàmica. Dos triples consecutius de Javi García i Juamma Cebolla van ampliar el parcial a +8 i, per primera vegada, els locals estaven per sobre en l’electrònic. El tècnic blau va sentir el cop i Jesús Muñiz va demanar un temps mort per evitar més sang, però no va ser suficient. El Huelva es va posar a +9 amb un nou triple d’Ortiz i, quan semblava que el partit s’enfonsava, va aparèixer Víctor Aguilar. Primer, va forçar una antiesportiva que va donar dos punts i una possessió que el CB Salou va rendibilitzar per passar d’estar a nou punts de distància a només tres en qüestió d’un minut. Finalment, el partit va marxar al descans amb un 40-38 a favor de l’equip andalús.

Inici de la caiguda

A la represa, Ander Urdain va fer dos triples consecutius, i va acabar el partit amb 14 punts anotats. Els atacs del CB Salou començaven a ser erràtics, poc encertats en els tirs i, fins i tot, algunes possessions s’esgotaven sense arribar a provar cistella. El Ciudad de Huelva destacava per la seva facilitat anotadora i el domini del rebot i aquests dos aspectes els van aprofitar bé per fer caure a la lona al Salou. Cada espai generat significava un triple i la victòria en el rebot va posar el +11 al final del tercer quart.

El càstig va continuar a la sortida de l’últim quart amb un triple de Cebolla i, aquest, va acabar noquejant a un conjunt salouenc que només veia com el marcador s’ampliava triple rere triple. Finalment, el partit es va tancar amb 21 punts de coixí pels andalusos.

Remuntada èpica a casa

Aquest diumenge a les 18.45 h el pavelló Salou Centre acollirà el partit de tornada de l’eliminatòria. El CB Salou no ho tindrà gens fàcil, perquè si vol continuar viu en el play-off d’ascens haurà de vèncer el Ciudad de Huelva per més de 21 punts. Sortir victoriós no és suficient per als salouencs i necessiten tornar-li la pallissa al Ciudad de Huelva perquè el somni no s’acabi. Aquest marge de punts és gairebé insalvable i digne d’una remuntada històrica. Aquest és el camí que ha de seguir el CB Salou i no hi ha cap dubte que es presentarà a la batalla davant de la seva afició.