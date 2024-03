El CB Salou compleix el somni i es classifica per al ‘play-off’ a LEB Or

L’OCA Global CB Salou va completar una temporada d’ensomni després de la còmoda victòria per 97-71 contra el Santfeliuenc al pavelló Salou Centre. A falta de dues jornades per tancar la fase regular, el conjunt entrenat per Jesús Muñiz va tancar el seu bitllet per participar en el play-off d’ascens a LEB Or. Aquesta fita ja forma part de la història de l’entitat blava en la segona temporada a LEB Plata.

Durant la presentació de l’equip es va posar com a objectiu la permanència a la categoria, però tant l’ambició del cos tècnic com el nivell de la plantilla van demostrar ben aviat era capaç de competir per quelcom més. El CB Salou es va enganxar aviat a la part alta de la classificació. A l’onzena jornada de la LEB Plata, els salouencs ja es trobaven quarts, amb un balanç de vuit victòries i tres derrotes, i destacaven per mostrar un joc sòlid i constant en el qual tota la plantilla va estar implicada.

Encert des del primer dia

El CB Salou va encarar el projecte amb la intenció d’harmonitzar el vestidor. Els salouencs van renovar només tres peces de l’any passat i van incorporar set jugadors amb experiència contrastada a la categoria. D’aquesta manera, es va crear un grup humà i dedicat en els entrenaments des del primer dia, una combinació que es va traslladar amb èxit als resultats. D’aquesta manera, el CB Salou no va necessitar fitxar cap peça en el mercat d’hivern perquè el grup va funcionar i no va tenir mala sort amb lesions de llarga durada.

Els tres jugadors renovats van pujar el nivell. El nord-americà CJ Barksdale, salouenc vitalici, ha continuat liderant l’equip i Adrià Aragonès ha millorat la mitjana de punts tot i gaudir de menys minuts com a recanvi d’Isaac Mayo. Iker Montero va fer un pas endavant. En la segona temporada al club, el jove jugador va passar dels 5,8 punts de mitjana en 17,34 minuts per partit a guanyar protagonisme amb 21,23 minuts per partit i amb una mitjana anotadora de 9,3 punts.

‘Capità’ Isaac Mayo

Dels fitxatges, el més destacat és Isaac Mayo. L’aler va aterrar a Salou com una jove promesa i aquest any s’ha consolidat com a crack. Amb una mitjana de 15,4 punts amb 30,28 minuts per partit i més d’un MVP a les seves espatlles, Mayo s’ha convertit en un dels imprescindibles. Quan l’aler està endollat, fa millor el seu equip i promet ser diferencial. De fet, aquesta temporada ha decidit partits en més d’una ocasió amb triples o jugades individuals a l’últim segon.

Amb tot, el CB Salou no és un equip d’un sol home. Per exemple, en la victòria del diumenge els protagonistes van ser altres. Víctor Aguilar i Antón Bouzán són les alternatives en els atacs, l’últim, sent un franctirador que en el darrer partit va anotar 7 dels 11 triples que va provar. El primer partit del play-off serà el 14 d’abril. Fins llavors, el Salou encara ha de jugar contra el Gran Canària a domicili i el CB Sant Antoni, el darrer partit de fase regular a casa.