La perla cambrilenca Jordi Ruiz, medalla d’or amb Catalunya

El món del bàsquet tarragoní té una nova promesa a la qual posar especial atenció. El jove jugador de Cambrils, Jordi Ruiz, va aconseguir la medalla d’or amb Catalunya en el Campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques que es va celebrar a San Fernando del 23 al 27 de març.

El cambrilenc va jugar 24 minuts durant la final i va anotar 8 punts. De fet, els darrers dos els va assolir Ruiz, encertant dos tirs lliures per tancar el 71-67 final contra el País Valencià. El cambrilenc va participar en els sis partits que es van jugar entre la fase de grups i en el play-off. De fet, en aquesta fase eliminatòria també va completar grans actuacions amb 14 punts contra l’equip de les Illes Balears i 17 punts contra la Comunitat de Madrid a les semifinals.

Aquests mèrits durant el campionat li han valgut per rebre un acte de reconeixement a l’Ajuntament de Cambrils el dilluns. L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, i la regidora d’Esports, Camí Mendoza, sumats als regidors Enric Daza, Gemma Balanyà i Jordi Barberà, van felicitar de primera mà al cambrilenc.

El jove d’11 anys està jugant actualment a l’infantil masculí del FC Barcelona. L’any passat Ruiz va despuntar al Club de Bàsquet de Cambrils on, malgrat ser aleví, entrenava amb l’equip pre-infantil, que eren dos anys més grans que ell. La temporada passada també va tenir presència a la selecció catalana de bàsquet i també va participar en el Campionat estatal on va aconseguir una medalla de plata. Ara, Cambrils té un ull posat a la base blaugrana per veure l’evolució d’una perla del bàsquet sorgida al municipi.

