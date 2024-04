‘Catalunya, regió gastronòmica mundial’ comptarà amb Cambrils

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El passat mes de juny de 2023 es va anunciar que Catalunya havia estat escollida Regió Mundial de la Gastronomia per l’any 2025. D’aquesta manera, es convertia en el primer territori europeu que aconseguia aquest reconeixement a la cultura i innovació gastronòmica. Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya anunciava que destinaria fins a 9 milions d’euros per a impulsar iniciatives enogastronòmiques, a la vegada que demanava a les entitats i administracions del territori que se sumessin a aquest projecte.

Fins al moment, 200 entitats i agents del sector productiu, de la restauració o el turisme enogastronòmic catalanes ja s’han presentat voluntàries per a participar. Entre elles, trobem el Patronat Municipal de Turisme de Cambrils, que ja s’ha adherit a la campanya amb la intenció de contribuir en la visibilització global tant de la gastronomia catalana com la cambrilenca. La regidora de Turisme de l’Ajuntament de Cambrils, Camí Mendoza, ha fet una crida als empresaris del sector de la restauració a Cambrils a sumar-se a aquesta iniciativa. «És molt rellevant que Catalunya sigui la primera regió a rebre aquesta distinció, i Cambrils, com a capital gastronòmica de la Costa Daurada, no podia faltar. Hem de tenir un paper significatiu dins d’aquesta campanya promocional», assegura la regidora, completament convençuda del potencial tant de la campanya com del municipi.

La restauració cambrilenca

«Ara començarem a parlar amb els restauradors per engrescar-los i fer que se sumin», explica la regidora, que assegura que «confiem en el fet que, com en altres ocasions, s’afegiran a la campanya». Cambrils té ja experiència en campanyes i activitats gastronòmiques. La més recent, la ruta gastronòmica TasTum Cambrils que va donar el tret de sortida el passat mes de febrer, a més de múltiples jornades gastronòmiques que reivindiquen productes del territori com la galera, el vi o la carxofa, entre d’altres. «Entenem que tenim prou potencial per a poder visibilitzar-nos molt dins d’aquest reconeixement que serà mundial i, per tant, tenim interès en què la part privada s’impliqui. Ens convé a tots, al país i a Cambrils», sentencia la regidora.

En funció de les entitats que s’apuntin a participar i col·laborar en la campanya, la Generalitat com a impulsora principal podrà establir per l’any vinent les accions a portar a terme per a donar a conèixer la cultura gastronòmica catalana al món. I a falta de conèixer la implicació per part dels restauradors cambrilencs, Cambrils no faltarà a la cita.