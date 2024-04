Camí Mendoza: «Fa anys que apostem pel turisme esportiu i això ens ajuda a diversificar»

detail.info.publicated Miquel Llaberia detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Com ha anat Setmana Santa?

«D’entrada és una mica aviat per donar xifres concretes, però sí que hem parlat amb els establiments turístics de Cambrils i tots estaven entre el 95 i el 100% d’ocupació. Potser els càmpings estaven una mica per sota, però bé, hi havia molta afluència de gent malgrat el mal temps i totes aquelles persones que han vingut de fora han ajudat a dinamitzar el municipi».

Aleshores, veient aquestes dades, què espereu de cara l’estiu?

«Es preveia una temporada optimista, però amb aquesta posada en escena podem dir que la cosa anirà bé a l’estiu. Ens estem acostant a les xifres prepandèmia, tot i que això ho veurem quan tinguem les dades finals».

A més, heu comptat amb quatre competicions esportives importants. Com han anat?

«Han estat esdeveniments molt significatius. En primer lloc, el Mundialito, que ja fa uns anys que el fem a Cambrils. També acollim, des de fa 19 anys, el torneig del TGN Bàsquet, on participen més de 800 esportistes. A més, el Campionat de Catalunya d’Escacs i el Cambrils DanceSport han estat molt importants. Creiem que això és imprescindible per dinamitzar Cambrils durant la Setmana Santa i com a prèvia per a l’estiu. A més, també ens agraden aquests esdeveniments perquè hi participen equips locals i apropen l’esport a la població».

En totes les competicions hi ha hagut una considerable assistència tant de participants com d’espectadors. Com ho valoreu?

«És molt satisfactori que fent esdeveniments esportius, que promouen l’esport i la salut, fem que la gent s’acosti al municipi. Tot i que no ens ha acompanyat el temps durant aquesta Setmana Santa, en general tenim un clima òptim per a poder celebrar actes a l’aire lliure. Tenim, a més, el complement de l’economia i el comerç, així que tot ajuda a poder passar un bon dia».

Tot això demostra que el turisme esportiu és un model amb potencial.

«Cambrils ja fa anys que aposta pel turisme esportiu i comptem amb el certificat de Destinació de Turisme Esportiu. Això ens ajuda a diversificar».

Quins són els pròxims esdeveniments esportius a Cambrils que s’han de tenir en compte?

«Molts. El que tenim més a prop ara mateix és el CambriBike, que se celebra el 3, 4 i 5 de maig. És molt important perquè a més coincideix amb la Copa d’Espanya de Trial».

El temps no ha acompanyat durant la Setmana Santa i les platges de la Costa Daurada s’han vist afectades. Quina és la situació a Cambrils?

«L’afectació ha estat la pèrdua de sorra. La més afectada ha estat la que està a prop del Cap Sant Pere i les menys afectades les de Ponent. Tot i això, no hem tingut afectacions a les infraestructures».

Preveuen alguna actuació en aquests mesos previs a l’estiu a les platges?

«Cada any, preveient que pot passar algun temporal, aprofitem la Setmana Santa per fer una primera posada en escena i ara arriba la posada a punt. Ara el que hem fet és netejar el passeig, perquè hi havia algunes zones inundades per la sorra i anirem actuant, perquè pot ser que d’aquí a uns dies torni a haver-hi un temporal».

A més, arriba un estiu enmig d’un context preocupant per la sequera. Com ho afronteu?

«Actualment a Cambrils estem en una bona situació. Tot i això, hem de ser conscients, prendre mesures i pensar en el bé col·lectiu i el futur. Per tant, hem de pensar en renaturalitzar les platges. A més, ja hem anunciat que no hi haurà ni dutxes ni rentapeus enguany per a conscienciar sobre aquesta problemàtica».