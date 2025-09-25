Futbol
Marcos Baselga torna de lesió per saciar la necessitat de gol del Nàstic
Els davanters granes només han marcat tres gols en quatre partits, dos dels quals els ha firmat Jaume Jardí
La defensa del Gimnàstic de Tarragona fa aigües en aquest inici de temporada. Però la davantera tampoc ajuda. Els davanters granes només han marcat tres gols en quatre partits, dos dels quals de Jaume Jardí contra el Betis Deportivo. Unes xifres que han de millorar i, per aconseguir-ho, la tornada de Marcos Baselga d’una lesió fibril·lar a l’isquiotibial pot ser l’inici de la solució.
El davanter aragonès va fer una temporada excepcional el curs passat amb el CD Arenteiro, marcant 12 dianes. Aquest rendiment va despertar l’interès de grans equips de la categoria, però el Nàstic va ser el més hàbil i es va fer amb els serveis de Baselga. Va ser un dels fitxatges més celebrats per l’afició i que més van engrescar la parròquia després de la marxa de Pablo, Antoñín i Narro. L’inici del de Saragossa al club va ser bo, amb gols en els amistosos contra el València Mestalla i el Real Zaragoza. En una pretemporada amb moltes incorporacions i on tothom vol demostrar la seva vàlua, el davanter ho estava aconseguint i apuntava a la titularitat, però les molèsties a l’isquiotibial dret van tirar per terra els plans.
Cedric va assumir la titularitat i ha esdevingut la referència ofensiva del Nàstic en els primers partits, tot i que amb llum i ombres. El nigerià va generar perill en els dos primers encontres, però no va veure porteria i al tercer, contra l’Atlético Sanluqueño, va arrencar a la banqueta. Una primera part desastrosa de l’equip el va fer entrar a la mitja part i Cedric va veure porteria per primer cop al curs. La diana el va fer tornar a l’onze al Nou Sardenya, però les ocasions que va tenir no les va aprofitar.
Jiménez no veu gol
L’altra referència a l’atac en l’inici de lliga ha sigut Alex Jiménez, que ha sumat tres titularitats consecutives. El murcià va rendir molt bé contra el Betis Deportivo, provocant un penal i fent una assistència. Ara bé, en els últims dos partits ha fallat ocasions clares i encara no ha vist porteria. Davant aquest escenari, la tornada de Baselga a l’onze pot fer saltar un dels dos puntes. Dependrà de Luis César i del dibuix que vulgui establir pel partit contra l’Eldense. En un 4-4-2 Cedric i Baselga podrien funcionar, amb el nigerià fixant els centrals i l’aragonès corrent a l’espai. O el tècnic gallec pot apostar pel 4-2-3-1 amb Jiménez a la banda i Baselga com a únic punta.
