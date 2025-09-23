Futbol
Problema lateral: Luis César no dona amb la tecla
Entre lesions i incorporacions d’última hora, les bandes granes pateixen
El Gimnàstic de Tarragona té la segona pitjor defensa de la Primera Federació amb 8 gols encaixats en quatre partits. Aquest problema té una responsabilitat compartida entre tot l’equip, però s’ha patit especialment per les bandes. Els laterals granes no han aportat la solidesa necessària entre lesions, canvi de bandes i fitxatges d’última hora.
El club va decidir a l’estiu revolucionar la posició i no continuar amb Joan Oriol ni Pol Domingo. A Nil Jiménez també se li va ensenyar la porta de sortida i es va apostar per continuar amb David Juncà. El gironí va començar la lliga com a titular però als 20 minuts va patir una lesió. Uns problemes físics que també van aparèixer la temporada passada i que van condicionar la seva participació amb l’equip. Enguany compta amb la confiança de Luis César i va tornar al verd després del descans al Nou Sardenya. Però la seva actuació va deixar molt a desitjar, cometent un penal matusser i patint contra els atacants escapulats.
Pel que fa als nous fitxatges, Sergio Camus és el que millors sensacions ha deixat en els primers partits. El càntabre ha arrencat com a titular tots els encontres, però el tècnic gallec ha decidit situar-lo a l’esquerra, a cama canviada, en la majoria d’ells després de la lesió de Juncà. Tot i que Camus compleix, a la dreta contra l’Algesires va semblar molt més còmode al camp. Si ell és la cara, Santos és la creu. Va arrencar lesionat la lliga i va debutar contra el Betis Deportivo. El de Leganés ha aparegut a l’onze els últims dos partits, però la seva actuació individual no ha sigut bona i s’espera més d’ell.
Fitxatges fora de forma
Més enllà, el Nàstic encara espera els dos darrers fitxatges pels laterals: Moi Delgado i Álvaro García. D’aquests, el lateral pur és Delgado. Tot i això, l’andalús va arribar fora de forma a Tarragona i fa pocs dies va patir un esquinç de turmell. Aquesta lesió frenarà la seva posada a punt i encara no se sap quan podrà debutar amb la samarreta grana. García és un cas semblant, ja que encara no està en la forma òptima. L’ex del Fuenlabrada ha jugat gran part de la seva carrera com a central i pot ocupar el lateral esquerre. És una incògnita si arribarà bé pel partit contra l’Eldense, però pot ser un antídot contra el problema lateral del Nàstic.