Futbol
L’aposta continua: Rebollo torna a ser el porter titular del Gimnàstic
Luis César volia comprovar el rendiment de Toni Fuidias en les primeres jornades, però el gironí no ha convençut
Un dels dubtes que ha rondat el cap de Luis César i de tota l’afició grana des de l’inici de temporada ha sigut el de la porteria. Per a sorpresa d’alguns, el tècnic gallec va expressar que apostaria en els primers partits per Toni Fuidias per comprovar què li pot oferir el porter gironí. Aquest test va durar tres partits i el passat dissabte César va canviar i va decidir retornar a la titularitat a Rebollo. Així, sembla que la incògnita a la porteria grana està resolta.
L’ex del Reial Madrid va tenir actuacions sòbries en els dos primers encontres, però no excepcionals. El de Berga té bona planta i un bon joc de peus, però les seves sortides fora dels tres pals van donar més d’un ensurt a l’afició i no va acabar de convèncer. Tot i això, Fuidias va repetir titularitat en la tercera jornada contra l’Atlético Sanluqueño. Un partit desastrós per part de tot l’equip, però on el porter també va quedar marcat negativament. Una falta de decisió en el primer gol i una errada d’aleví en el segon, que va entrar pel primer pal, van acabar de resoldre el dubte de César. S’entén que, després de tres jornades, l’entrenador de Vilagarcía de Arousa ja sap què li pot oferir el porter de Berga.
El partit de Dani Rebollo a Gràcia va ser solvent, amb alguna parada de mèrit i bones passades cap als davanters. Cal destacar també una mala sortida en el segon gol de Jordi Cano, que es va desfer del porter aragonès com va voler. Aquest duel entre dos porters a la porteria grana ja es va viure la temporada passada. I el resultat va ser igual.
Donar seguretat
Luis César, igual que Dani Vidal, va acabar apostant pel porter de Lepe en detriment d’Alberto Varo. Rebollo va acumular 17 partits disputats a la lliga regular el curs passat, encaixant 20 gols i mantenint la porteria a zero en quatre ocasions. Uns registres que s’hauran de millorar aquesta temporada si es vol aspirar a l’ascens directe. La defensa no ha arrencat bé la lliga i donar seguretat a la porteria, deixant enrere els canvis de cromos, pot ser el primer pas per enfortir-la i començar a registrar porteries a zero.