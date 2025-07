Reus surt al carrer per a celebrar l'ascens a Segona RFEF

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Reus està de celebració, i l'alegria per l'ascens del Reus FC Reddis a Segona RFEF ja es deixa veure pels carrers de la ciutat. Aquest diumenge a la tarda, la Plaça Prim s'ha omplert d'aficionats i jugadors del conjunt roig-i-negre, que avui ha assolit el seu tercer ascens en quatre anys de vida després de superar per 1-3 el San Cristóbal i que el Girona B perdés per 1-2 contra el Cerdanyola.

Així doncs, els seguidors de l'equip no han dubtat a reunir-se a l'emblemàtica plaça vestits amb els colors del club per acompanyar els membres del conjunt mentre festejaven, cridaven i omplien l'espai d'eufòria després d'aquesta fita històrica.

L'ascens arriba a falta de cinc partits per la final de la lliga, després d'assolir un balanç de 21 victòries, 5 empats i només 3 derrotes, amb 54 gols a favor i només 20 en contra, els números d'un campió que ha estat superior a la categoria.