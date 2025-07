El Reus FCR guanya el San Cristóbal i espera el resultat del Girona B per celebrar l'ascens (1-3)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis té l'ascens de categoria a tocar. El conjunt de Marc Carrasco ha fet la seva feina i ha superat el San Cristóbal a domicili per 1-3 amb gols d'Aitor Serrano per partida doble i Ramon Folch. Ara, només necessiten la derrota del Girona B per certificar matemàticament un ascens que es van guanyar ja fa moltes setmanes. El conjunt gironí de moment perd per 0-2 quan encara queda per disputar la segona meitat. La lesió de l'àrbitre ha fet que el partit del filial gironí, que començava al mateix temps que el Reus, es retardés més de mitja hora.

El conjunt roig-i-negre va començar el partit amb la idea clara del que s'havia de fer. El San Cristóbal era un rival dur a casa i aprofitava bé el seu camp estret, però això no va arronsar un Reus dominant en tots els escenaris. Poc a poc, els roig-i-negres començaven a créixer de cara a la porteria rival. primer, avisaven Alberto Benito i Ricardo Vaz sense èxit, però el ritme ja bategava de roig-i-negre. El capità Xavi Jaime va filtrar una pilota allà on només ho va veure ell. Aitor Serrano la va aprofitar i va sortir a la carrera totalment imparable. Quan es va plantar davant del porter, el va superar amb estil.

L'alegria va durar poc, perquè, minuts després, Izan, extrem perillós local, va provocar un penal després que Xavi Molina el tirés a terra. Carlos Olmo no va fallar i, malgrat l'estirada de Pepo Campanera, va posar l'1-1 en el marcador.

A la segona meitat el Reus va sortir amb les idees clares. Pol Fernández gairebé fa el segon amb un xut creuat, però qui va aparèixer va ser Ramon Folch. No podia ser un altre. L'heroi de Segona Divisió que va tornar a Reus per assolir coses grans, es va colar entre dos defensors per posar un tir a l'escaire i marcar l'1-2. El tercer i el de la tranquil·litat ho va assolir, de nou, Aitor Serrano. El xut creuat del roig-i-negre va perforar l'escaire del San Cristóbal i va preparar el partit per a la festa.

Els minuts passaven, però res va moure's en el marcador. Els aficionats roig-i-negres començaven a desfermar l'eufòria amb el pas dels minuts i l'èxtasi va arribar quan l'àrbitre va xiular el final. Això sí, ara caldrà esperar a la resolució del Girona B-Cerdanyola que, de moment, perd per 0-2 el conjunt gironí i certificaria l'ascens del Reus a Segona RFEF.