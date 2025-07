El Reus FC Reddis és equip de Segona RFEF

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Reus FC Reddis és equip de Segona Federació. El conjunt de Marc Carrasco ha fet història i ha assolit el tercer ascens en quatre anys de vida després de superar per 1-3 el San Cristóbal i que el Girona B perdés per 1-2 contra el Cerdanyola. Aquest diumenge s'ha certificat de forma matemàtica una gesta que s'ha forjat durant tota la temporada i que fa setmanes que era a tocar. Els roig-i-negres continuen amb un 2025 perfecte sense patir cap derrota i, ara, celebrant amb els seus l'eufòria de l'ascens de categoria, posant el nom de Reus allà on es mereix en el món del futbol.

A falta de cinc partits per al final de la lliga, el Reus FC Reddis ja ha assolit l'ascens per la via ràpida. Res de play-off, el Reus de Marc Carrasco s'ha coronat campió després d'assolir un balanç de 21 victòries, 5 empats i només 3 derrotes, amb 54 gols a favor i només 20 en contra. Aquests són els números d'un campió que ha estat superior a la categoria.

La setmana passada, les més de 3.000 ànimes que van acudir al Municipal de Reus van presenciar com el seu equip superava amb escreix el segon, el Girona B. El 3-0 va ser una prèvia d'una celebració que arribaria ben d'hora. Per aconseguir-ho, l'equip ha hagut de treballar com el que més. El capità Xavi Jaime va destacar en una entrevista a Diari Més que, al principi del curs, tota la plantilla va acordar fer l'esforç extra d'implicació per assolir l'objectiu. Més entrenament i més implicació perquè el projecte d'una ciutat arribés on ha de ser.

A la sala de màquines, Marc Carrasco, l'entrenador, i Javi Robles, el segon tècnic, han preparat l'equip a consciència per assolir l'ascens, convertint el conjunt roig-i-negre en un equip guanyador que ha anat des de Segona Catalana a la Segona Federació en quatre anys. Aquesta implicació s'ha traslladat a la gespa. Homes com Xavi Jaime, que va unir-se al Reus FCR en Segona catalana, han crescut amb l'equip mostrant un nivell superior. En aquest temps s'han unit d'altres com Pepo Campanera i Joan Torrents, joves promeses, i veterans com Xavi Molina, Alberto Benito, Ramon Folch i Ricardo Vaz. Tots aquests tenen una cosa en comú: que van sentir el que és vestir de roig-i-negre en el passat.

Tots els jugadors van saber el que va ser competir amb el desaparegut CF Reus, sigui a Segona Divisió o en les categories inferiors, i aquest esperit els ha portat a posar-se a l'esquena la il·lusió de tota una ciutat per posar el nom del Reus allà on es mereix. I, aquest diumenge, ho han aconseguit.