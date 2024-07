Més de 400 persones participen en la XXXVI edició de la Travessia a la Platja de la Pineda

La Platja de la Pineda va acollir ahir, un any més, la Travessia Nadant que organitza el Club Natació Vila-seca. Més de quatre cents nadadors d’arreu del territori es van ajuntar per participar en la XXXVI edició del clàssic esdeveniment esportiu vila-secà.

En primer lloc, va ser el torn dels més petits —infants nascuts el 2011 o posteriors— que van fer la travessia curta. A les 10.30 h., va iniciar-se un recorregut —d’uns 800 metres— que va anar des del Parc del Pinar fins al Racó. Un cop finalitzada aquesta primera cursa, va ser el torn de la resta de categories, que es van citar a les 11.15 h. al principi de la platja.

Des del Parc dels Prats, van recórrer nadant dos quilòmetres fins a arribar al Racó. Jordina Ballesté va començar a participar en la Travessia fa quinze anys i, tot i no poder assistir en cada edició, aquest any no ha volgut fallar a la cita.

«Comparat amb altres travessies del Camp de Tarragona, aquesta és bastant senzilla pel que fa al recorregut, que és d’agrair», va explicar Ballesté. «L’ambient és molt agradable, perquè hi ha una bona barreja entre nadadors professionals i d’altres més aficionats», va afegir la participant.

