El CN Tàrraco suma 14 medalles al Campionat de Catalunya Júnior Estiu

El CN Tàrraco ha participat amb èxit al Campionat Catalunya Estiu Júnior i Circuit Català Trofeus Mataró amb 9 nedadors (1 absoluta, 1 júnior i 7 júnior) els passats dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. En el campionat, el CN Tàrraco ha aconseguit sumar 16 finals, 14 medalles i 14 millors marques personals.

Els nedadors que més guardons van assolir van ser Maria Huertas i Martí Rossell, tots dos de 17 anys. Huertas va sumar una medalla de bronze als 50 m papallona, als 100 m papallona i als 200 m estil i també va sumar una plata als 400 m estils i 400 m lliures. D'altra banda, Martí Rodell va sumar 1 or i 1 bronze absolut als 1500 m lliure; or als 100 m esquena, or 400 m lliure i plata als 400 m estils.

D'altra banda, Ona Rosell, infantil participant com a absoluta, va sumar dues medalles, un bronze als 800 m lliures i una altra als 200 m papallona. Ona Ortí va guanyar una medalla de bronze als 400 m estils i Carlotta Colom va tancar amb un bronze en els 400 m lliures.

Les altres nedadores participants han estat Valeria Díaz (16 anys), Claudia Suárez (17 anys) i Agnès Rius (18 anys) que també van aconseguir nedar a les finals.

En les classificacions finals del Campionat de Catalunya Júnior, el CN Tàrraco va acabar tretzè en el Júnior i desè a l'absoluta.