El futur es forja a les aigües de la Sylvia Fontana

Una vintena de joves promeses, d’entre 12 i 15 anys, d’arreu de la demarcació es concentren cada dimarts i dijous a les aigües de la piscina Sylvia Fontana de l’Anella Mediterrània per perfilar el seu futur. Des de fa un mes, Tarragona és la seu del programa de tecnificació de la Federació Catalana de Natació que aplega nedadors del CN Tàrraco, el Reus Ploms, el CN Salou, el CN Cambrils, el CN Amposta i el CN Tortosa.

Al capdavant del projecte està Pol Gil, tècnic i responsable de la Federació, que planifica totes les sessions i compta amb l’ajuda i la participació dels entrenadors de cadascun dels clubs seleccionats. Gil va apuntar que l’objectiu és «unificar el treball de tots els clubs i donar una línia de treball». A més, va afegir que «Tarragona té bons nedadors, com Carles Coll, classificat als Jocs Olímpics. Des del programa podem treballar en els futurs talents i formar-los perquè continuïn creixent. Els resultats d’aquest projecte es veuran al llarg els anys».

Aquest programa concentra el talent de la demarcació a Tarragona i és pioner a la ciutat. Des de la Federació han establert un programa de tecnificació en cada província, per donar l’oportunitat de créixer a més nedadors i com a pas previ al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat. Pol Gil és l’arquitecte i ha dissenyat uns entrenaments que «se centren en activitats tècniques. Per als alevins, que són els més joves, enfoquem les dinàmiques d’entrenament per ensenyar-los que no només han de nadar ràpid, sinó que ho han de fer tècnicament correcte i, d’aquesta manera, aniran ràpid. Pel que fa als infantils, ens centrem en el ritme».

Gil vertebra els seus entrenaments a través dels entrenadors dels diferents clubs: «La involucració de tots els tècnics ha sigut excel·lent des del primer moment», va destacar. En la sessió del darrer dimarts, Pol Gil va estar acompanyat de tres entrenadors més. Toni Bordes, del CN Amposta, va ser un dels encarregats de donar suport a la sessió. L’ebrenc va destacar un dels punts forts dels entrenaments a la Sylvia Fontana: «Poder entrenar dos cops a la setmana en una piscina de 50 és una gran oportunitat per als nedadors del club», va apuntar Bordes. Del CN Ampsota participen un total de quatre nedadors, que venen acompanyats de tres del CN Tortosa. Bordes també va assenyalar que «aquest programa és una oportunitat també per als tècnics, perquè aprenem dels uns als altres així com de Pol Gil».

El mes de treball també va servir per trencar el gel. «Al principi els nedadors se separaven en petits grups de cada equip, però ara ja han agafat confiança. De fet, un dels punts forts d’aquest programa és poder aplegar nedadors de diferents clubs i dinàmiques, aquí poden tenir aquesta competitivitat extra que no tenen en el seu dia a dia i els pot fer millorar ràpidament», va establir Pol Gil.

El programa aplega el millor talent de la província, però el procés de selecció també es va centrar en els perfils: «Aquí no parlem de nivell i de millors marques, el que busquem és l’actitud del nedador en els entrenaments i el que cada tècnic considera que pot progressar», va apuntar l’entrenadora del CN Tàrraco, Sílvia Díez. El club tarragoní és el que més representants té al programa amb un total de 7 nedadors. La tecnificació no s’acaba a la Sylvia Fontana, sinó que cada equip complementa els exercicis a les seves instal·lacions. Des del Tàrraco apunten que «la dinàmica d’entrenament és la mateixa, perquè fa anys que treballem en la línia de la Federació».

Díez va assenyalar l’aposta del club en el programa: «Pol ens passa la planificació nosaltres l’executem. És un treball conjunt que fem perquè tots els nedadors creixin, no només els dels nostres clubs». El programa continuarà també a l’hivern sense aturada fins al juny del pròxim any.

