Dura acta arbitral del Nàstic - Málaga

El partit entre el Nàstic de Tarragona i el Màlaga, disputat ahir al Nou Estadi Costa Daurada, no només va deixar el Nàstic sense el desitjat ascens a Segona, sinó que també podria comportar greus conseqüències disciplinàries per al club tarragoní.

Segons l'acta redactada per l'àrbitre Eder Mallo Fernández, es van produir incidents molt greus que podrien resultar en el tancament de l'estadi durant diversos partits.

Els incidents més greus inclouen amenaces de mort dirigides a l'equip arbitral un cop es trobaven dins del vestuari, amb la porta apallissada i oberta sense autorització. L'àrbitre va detallar amenaces com «Morireu» i «El teu fill morirà», entre altres insults.

A més, l'acta menciona llançaments d'objectes des de la graderia, com una moneda de 20 cèntims i petards, així com l'encesa de bengales. També es va haver de parar el partit durant set minuts al minut 113 de la pròrroga per incidents a la grada.

També es recullen incidents amb jugadors del Nàstic. Ignacio González va ser expulsat i es va negar a abandonar el terreny de joc, increpant l'equip arbitral. David Concha Salas va ser expulsat per intentar agredir un assistent amb una ampolla d'aigua i per insults greus.

Aquestes incidències podrien comportar sancions severes per al Nàstic i els seus jugadors, tot i que s'haurà d'esperar a la reunió d'aquest dimecres de l'òrgan disciplinari de la Primera RFEF.

