El Palau d'Esports acollirà la Copa del Món de Gimnàstica Estètica

La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup (AGG World Cup III), que se celebrarà del 27 al 30 de juny a Tarragona, atraurà un total de 861 gimnastes i 20 delegacions internacionals -d'Europa, Àsia i Amèrica- al Palau d'Esports Catalunya, a l'Anella Mediterrània. Aquesta prova de caràcter internacional se celebrarà per primer cop -en l’àmbit federat-, a Espanya.

La Copa del Món de gimnàstica estètica de grup, organitzada per la Federació Catalana de Gimnàstica (FCG) amb la col·laboració de la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) i Tarragona Esports, oferirà un total de quatre competicions que portaran a Tarragona les millors gimnastes d’aquesta modalitat.

A l'IFAGG World Cup III, adreçada a sèniors, participaran un total de 165 gimnastes en representació d'una vintena de clubs procedents de deu nacionalitats. L'IFAGG Challenge Cup, adreçada a júniors, comptarà amb 143 gimnastes de 17 equips procedents de vuit nacionalitats; i a l’IFAGG Mediterranean Countries, formada per gimnastes procedents de països mediterranis, competiran 437 gimnastes de 58 equips procedents de set nacionalitats. Finalment, a l’IFAGG Open International competiran 472 gimnastes de 54 equips procedents d'una desena de nacionalitats.

«Estem molt contents de formar part i acollir aquesta gran cita esportiva mundial que tornarà a situar a Tarragona en el mapa de les competicions internacionals, esdeveniments d'alt nivell compatibles totalment amb l'activitat diària de les instal·lacions esportives municipals», ha manifestat el conseller d'Esports, Berni Álvarez.

Per la seva banda, la directora de l'àrea de competicions de la Federació Catalana de Gimnàstica, Carme Garcia, ha verbalitzat el repte que ha suposat entomar una competició internacional d’aquesta magnitud «en un temps rècord de dos mesos», tot agraint la confiança dipositada per part de l’IFAGG, la RFEG i el suport rebut per part de l’Ajuntament de Tarragona.

«Tot i que porta poc temps en l’àmbit federatiu, la gimnàstica estètica de grup és una modalitat amb història perquè ja fa més de 20 anys que es practica», ha reivindicat Garcia, que ha animat a omplir la setmana vinent les graderies del Palau d’Esports Catalunya per veure «una gimnàstica molt plàstica i dinàmica».

«Aquesta copa del món és un gran repte, Tarragona serà testimoni d'un autèntic espectacle que projectarà la modalitat de gimnàstica estètica de grup», ha subratllat finalment el president de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo.

Calendari

El dijous 27 de juny es donarà el tret de sortida amb la celebració de les jornades classificatòries de l’IFAGG Mediterranean Countries i l’IFAGG Open International. L’endemà, divendres 28 de juny, es disputaran, al matí, les finals de l’IFAGG Mediterranean Countries i l’IFAGG Open International, mentre que per la tarda es faran els primers entrenaments oficials de l'IFAGG World Cup III i l’IFAGG Challenge Cup.

El dissabte 29 de juny tindrà lloc la cerimònia inaugural i les jornades classificatòries de l'IFAGG World Cup III i l’IFAGG Challenge Cup, a banda de la programació de les finals de l’IFAGG Mediterranean Countries en categoria júnior i sènior.

La competició viurà en el seu darrer gran dia, el diumenge 30 de juny, la disputa de les finals de l'IFAGG World Cup III i l’IFAGG Challenge Cup i abaixarà el teló amb la cerimònia de cloenda i lliurament de trofeus i medalles.

Les entrades per a la Copa del Món de gimnàstica estètica de grup es van posar aquest dimarts, 18 de juny, a la venda i ja es poden adquirir a través de la plataforma Vivetix amb un cost de 15 euros per a cadascuna de les jornades corresponents a l'IFAGG World Cup III i l’IFAGG Challenge Cup; i amb un cost de 10 euros per a cadascuna de les jornades corresponents a l’IFAGG Mediterranean Countries i l’IFAGG Open International.

