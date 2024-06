David Fernández renova amb l’Ibersol CBT

David Fernández i el Club Bàsquet Tarragona han arribat a un acord per renovar un any més la seva relació. El base de la Selva del Camp, un dels referents de l’equip, continuarà sent el capità del nou projecte del CBT a la Segona FEB (antiga LEB Plata).

David Fernández té 32 anys i la propera temporada serà la seva 16a defensant la samarreta de l’entitat blava. En aquests anys, Fernández ha competit amb el CBT a LEB Or, LEB Plata i EBA. Des del club valoren molt positivament que el jugador hagi acceptat seguir sent un any més un dels puntals de l’equip, tant a nivell purament esportiu com de lideratge al vestidor a l’hora de cohesionar-lo.

L’staff de l’Ibersol CBT, liderat pel nou entrenador Borja Comenge, continua treballant en la confecció de la plantilla per a la temporada 2024-2025. En els propers dies està previst que s’anunciïn renovacions i fitxatges per començar a donar forma al projecte.

