Muniente i Louzado guanyen el Rally Catalunya-Costa Daurada Legend

Manuel Muniente i Diego Louzao (BMW M3E36) es van proclamar campions del Rally Catalunya-Costa Daurada Legend el darrer cap de setmana. Aquesta prova era la quarta puntuable per al Campionat d’Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics i que va recórrer les carreteres del Camp de Tarragona amb Salou i Reus com punts de sortida i arribada.

Un total de 107 equips van prendre la sortida el divendres des de Salou, per a disputar els quatre trams de què va constar la primera etapa, que va finalitzar a Reus.

El dissabte, amb sortida i arribada també des de Reus, els participants han hagut de superar altres sis especials, sumant el total del ral·li 106,56 km de velocitat. La primera etapa estava formada pels clàssics trams de la Mussara (10,200 km) i Farena (9,361 km), tots dos a doble passada, i en els quals Manuel Muniente – Diego R. Louzao guanyaven els tres primers, finalitzant aquest primer dia de carrera com a líders provisionals amb el seu MBW M3 E36.

No obstant això, un millor crono de Jordi Ventura–Josep Autet (Ford Sierra RS Cosworth) reduïa lleugerament la diferència entre tots dos a només 5,8 segons, mentre Joan Riberas–Álvaro Menéndez (Porsche 911 SC Grup 4) se situaven en tercera posició, però ja a 40’’ del líder.

Per a la segona etapa disputada el dissabte, el recorregut estava format per una doble passada a trams amb molta història com la Teixeta (14,762 km), el Lloar-Bellmunt (11,439 km) que en la seva primera passada era el TC+, i Falset-Porrera (7,519 km).

En tots ells, els més ràpids tornaven a ser Muniente–Louzao, que a més incrementaven la seva renda respecte a Ventura–Autet en patir els del Ford problemes de transmissió que acabarien arrossegant en el que restava de carrera.

Pel que mancant l’última secció els del BMW ostentaven un còmode avantatge de gairebé minut i mig. Els darrers quilòmetres van ser un tràmit per uns Manuel Muniente i Diego Louzao que, amb el seu BMW, es proclamaven campions del Rally Catalunya-Costa Daurada Legend, i també a la categoria Pre2000. Finalment, Joan Riberas i Álvaro Menéndez van ser segons.

