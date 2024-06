Salou dona el tret de sortida de l'octava edició del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend

Divendres, el Passeig Jaume I de Salou es va omplir de centenars de persones que van assistir a la sortida oficial de l'octava edició del Rally Catalunya – Costa Daurada Legend. L'acte esportiu, coorganitzat pel RACC i l'Escuderia Baix Camp, ha atret aquest any més de 110 equips participants.

El rally, que serveix com a prova puntuable per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics en les categories de Velocitat i Regularitat, així com per al Campionat de Catalunya en ambdues modalitats, culminarà avui, dissabte, a les 17 hores a Reus.

Amb un ambient festiu i sota un sol esclatant, els vehicles van iniciar el seu recorregut per les vies més emblemàtiques de la capital de la Costa Daurada, rebent els aplaudiments entusiastes tant de residents com de turistes i amant d'aquest esport automobilístic.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de diversos regidors de l'Ajuntament, inclòs el regidor d'Esports i vicepresident del Patronat Municipal de Turisme, juntament amb autoritats de Reus i organitzadors del rally, van presidir la sortida, onejant les banderes catalana i espanyola mentre els potents motors dels vehicles guanyaven protagonisme.

Aquesta competició s'ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del motor, oferint aquest any la participació de notables figures del circuit nacional, incloent-hi els campions de passades edicions i els líders actuals en diverses categories.

Salou és, des de fa anys, el punt de partida oficial d'aquesta cursa.

