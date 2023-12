L'itinerari del ral·li estarà format per un compendi de les especials en les quals es disputaven fins aquest any les dues proves que li donaran vida.Cedida

El RACC i l'Escuderia Baix Camp han fusionat els ral·lis històrics que organitzaven individualment fins a la data: el Rally Catalunya Històric i el Rally Costa Daurada Legend, per a crear una sòlida competició puntuable per als Campionats d'Espanya i també per al Campionat de Catalunya de vehicles històrics. D'aquesta fusió neix el Rally Catalunya Costa Daurada Legend, que se celebrarà el 7 i 8 de juny i puntuarà en els apartats de Velocitat, Regularitat Sport i Regularitat d'aquestes competicions.

La decisió d'unificar totes dues proves dota al Rally Catalunya Costa Daurada Legend d'unes possibilitats esportives de gran importància, en unificar tots els esforços així com l'experiència dels dos clubs per a crear la gran prova de clàssics de les comarques de Tarragona.

El seu itinerari serà un compendi de les especials en les quals es disputaven fins aquest any les dues proves que li donaran vida. En ser puntuable per a tots els campionats de vehicles històrics actuals, el nou ral·li comptarà amb un alt potencial per a atreure al major nombre possible de participants que vulguin competir en uns trams en els quals hi han corregut els millors pilots i cotxes del món.

El RACC va crear en 2017 el Rally Catalunya Històric, que s'ha disputat durant 7 anys consecutius, i des de 2021 ha tingut el seu nucli central a Salou. Per la seva part, l'Escuderia Baix Camp ha organitzat el Rally Costa Daurada Legend des de 2015, prova que en 2018 va establir la seva base esportiva a Reus.