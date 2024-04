El RACC i l'Escuderia Baix Camp, que aquest any han fusionat els ral·lis històrics que organitzaven individualment, estan definint el que serà el nou Rally Catalunya–Costa Daurada Legend, quarta prova del Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics, tant en Velocitat com en Regularitat, i puntuable també per al Campionat de Catalunya d’ambdues categories.

El Rally Catalunya–Costa Daurada Legend se celebrarà els dies 7 i 8 de juny. En total, el ral·li comptarà amb 5 trams cronometrats diferents als que s’hi faran dues passades, sumant un total de 106,56 km contra el cronòmetre, en els apartats de Velocitat, Regularitat Sport i Regularitat. També hi haurà la categoria Legend (d’exhibició, sense cronometratge). Les especials que es disputaran seran les mateixes que anys anteriors han vist competir els vehicles WRC del mundial. En ser puntuable per als actuals campionats oficials de vehicles històrics, el nou ral·li compta amb un elevat potencial per atreure a un gran nombre de participants.

Com a complement de l'atractiu d'aquesta cita esportiva, s'ha convocat una classificació especial denominada «Volant RACC Clàssic», en les modalitats de Regularitat i Regularitat Sport, oberta a qualsevol model que hagués participat en aquest trofeu de promoció del RACC des de la seva creació, el 1979, fins a l'any 1994.

El lliurament de trofeus es realitzarà a Reus el dia 8, a partir de les 19:30 hores, a la plaça de la Llibertat.

En el decurs del matí del dissabte dia 8 se celebrarà en el Passeig Jaume I de Salou la 3a Trobada RACC de Cotxes Clàssics, que en les seves dues primeres edicions va reunir més d'un centenar de vehicles clàssics. Aquesta cita està oberta a qualsevol aficionat que vulgui viure la sensació d'estar en un parc tancat, pujar al podi de sortida del ral·li amb el seu vehicle i recórrer uns 60 km circulant en carretera tancada pel primer tram d'aquesta jornada.

El Rally Catalunya–Costa Daurada Legend neix amb grans expectatives d'èxit en unir el rigor i l'experiència del RACC i de l'Escuderia Baix Camp en l'impuls d'una nova prova de clàssics en els magnífics paratges i carreteres de les comarques de Tarragona.

Et pot interessar