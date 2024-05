El Reus i el Calafell se citen en el Joan Ortoll per jugar un duel clau

El Reus Deportiu i el CP Calafell afronten demà un derbi clau per a la temporada. El conjunt roig-i-negre va colpejar primer a l’eliminatòria aconseguint un triomf per un contundent 3-0. Demà el futur dels dos equips es decidirà al Joan Ortoll. El Reus Deportiu té a la seva mà guanyar i classificar-se de cara a la següent fase mentre que el Calafell buscarà esgarrapar una victòria que allargui l’eliminatòria a un tercer i definitiu partit.

El primer duel se’l va emportar el conjunt roig-i-negre. El partit va començar amb igualtat en el marcador i ocasions, amb opcions clares com una pilota al travesser per part del jugador del Calafell Sergi Miras, però qui va obrir la llauna va ser Martí Casas després de finalitzar una gran jugada associativa amb Marc Julià. Maxi Oruste, amb un doblet i un inspirat Guillem Jansà, van tancar el 3-0 final.

El pavelló Joan Ortoll es preveu que sigui tota una olla de pressió. Des de l’entitat han establert una promoció que permet a cada soci portar un acompanyant de manera gratuïta. A més, els calafellencs ara estaran acompanyats per la penya els Estrellats, que van decidir no atendre el duel del Palau d’Esports. Demà han preparat tota una festa amb música al voltant del Joan Ortoll que amenitzarà l’ambient des de les 18 hores.

Aquesta temporada, el Reus Deportiu no sap el que és guanyar al camp del Calafell. En les dues visites, a Champions i a Lliga el resultat ha sigut una victòria local i un empat amb polèmica. El duel estava a les mans del Reus, però a l’últim minut va canviar tot. Amb el 2-3 en el marcador, Martí Casas va errar una falta directa que el Reus va acabar lamentant. Quan faltaven literalment 0,2 segons per al final, els àrbitres van concedir una falta indirecta i el remat d’Arnau Xaus va colpejar amb un defensor per acabar al fons de la xarxa per posar el 3-3 definitiu.

Demà, encara sense Sergi Aragonès ni David Gelmà, el conjunt de Jordi Garcia espera segellar l’eliminatòria i començar a mirar unes semifinals hipotètiques contra el Barça. D’altra banda, Ferran López no vol acomiadar-se del Calafell demà i buscarà forçar un tercer partit que es disputaria al Palau d’Esports.

