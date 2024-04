El CV Sant Pere i Sant Pau inicia el camí a la fase d’ascens amb l’objectiu de tornar on es mereix

El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau ha començat avui el seu camí en la fase d’ascens amb l’objectiu de tornar a la categoria que es mereix, la Superlliga 1, la màxima competició a nivell nacional. Els tarragonins arriben preparats i motivats per aconseguir una fita que no van poder culminar l’any passat en el 40è aniversari de l’entitat. Així doncs, els rojillos arriben en el millor moment després d’una temporada gairebé perfecta.

El conjunt de Vlado Stevovski té el recorregut definit. Avui, els cooperativistes disputen els dos partits de la fase de grups del torneig. El primer és a les 9.30 hores contra un dels favorits, el CDV Textil Santanderina de Cantàbria. Poques hores després i gairebé sense temps per descansar, els tarragonins jugaran el segon partit del dia contra els andalusos CV Utrera a les 17.30 hores –tots dos partits es podran seguir en el canal de YouTube oficial de la Real Federació Espanyola, així com per la retransmissió especial de Tarragona Ràdio–.

Els tarragonins necessiten quedar entre els dos primers del grup de tres equips. És a dir, han de guanyar, com a mínim, un dels dos partits i evitar un triple desempat. Si el CV Sant Pere i Sant Pau surt victoriós, jugarà la següent fase, la definitiva, demà. Llavors, els cooperativistes jugarien contra el primer o segon classificat del grup A –depenent si acaben primers o segons del grup B– en les semifinals de la competició.

Els dos guanyadors de les dues eliminatòries obtindran el premi de pujar a la Superlliga 1 i, a més, jugaran la final per la primera o segona posició aquest diumenge. En cas de perdre a la fase de grups, el CV Sant Pere i Sant Pau hauria de disputar un últim partit, el que decideix la 5a o 6a posició, demà. D’altra banda, si cauen en semifinals, jugaria per la tercera o quarta posició el diumenge. Tots dos partits sense premi.

Ahir el grup B va tenir el primer partit entre el CDV Santanderina i el CV Utrera i va acabar amb un 3-0. D’aquesta manera, l’equip de Cabezón de la Sal jugarà contra el Sant Pere i Sant Pau avui amb la possibilitat de segellar el passi a la següent ronda si guanyen els tarragonins.

La plantilla està convençuda

El sentiment d’il·lusió s’ha contagiat a la plantilla. El capità cooperativista, Raúl de Río, va apuntar que «afrontem la fase amb bastant confiança en nosaltres mateixos. Hem de tenir present la temporada que hem fet i mantenir el nivell de treball i serem inaturables».

Enguany, l’equip ha demostrat que és capaç de superar les adversitats després del cop a la Copa Príncipe: «Les baixes ens van marcar molt, però ara el que va passar en aquell torneig és una motivació extra per la plantilla perquè ara venim al complet i a veure qui ens pot aturar. Posarem tota la carn a la graella». A més, va afegir que «hem millorat molt respecte a l’any passat. Som un grup més cohesionat i som capaços d’aixecar qualsevol resultat mantenint la calma».

La clau del torneig, segons el referent del CV Sant Pere i Sant Pau, Elio Carrodeguas, és «adaptar-nos el més ràpid possible al pavelló. El primer duel serà dur i més al matí. Però ens hem d’adaptar al nou pavelló i l’ambient per cometre pocs errors». El jugador cooperativista s’està recuperant d’una lesió i va afegir que «encara no estic al 100%, però estic molt a prop».

Els tarragonins compten amb el desavantatge d’haver de jugar els dos partits en menys de vuit hores. Raúl del Río va subratllar que «serà molt important per a nosaltres saber recuperar-nos mentalment. Passi el que passi en el primer partit no ens pot afectar en el següent».

La il·lusió està molt present en una plantilla que fa anys que treballa amb el mateix objectiu. Del Río va destacar que «seria un orgull poder tornar amb el títol a Tarragona després de 13 anys al club». D’altra banda, Carrodeguas va apuntar que «crec que ho podem aconseguir. Per a mi seria un pas important jugar a la Superlliga 1 amb el Sant Pere i Sant Pau després de passar sis anys a l’entitat».

Tres setmanes de preparació

El CV Sant Pere i Sant Pau va jugar el darrer partit oficial el 6 d’abril contra el Barça Voleibol. Des de llavors, els cooperativistes han tingut tres setmanes per preparar-se. El tècnic, Vlado Stevovski, va assenyalar que «hem entrenat bastant bé i la veritat és que arribem en el millor moment. Ens hem centrat en els treball físic i en l’anàlisi dels rivals, tot i que no hem pogut jugar amistosos perquè no hi havia cap equip de nivell disponible».

Amb tot, els tarragonins no han perdut el temps i l’entrenament també ha sigut positiu per recuperar el màxim nivell d’Elio Carrogeguas, que va tancar la temporada recuperant-se de la seva lesió. Per Stevovski la clau d’una fase d’ascens exitosa és «estar bé en el canvi de servei perquè, si funciona i és fluid, tindrem moltes opcions. A més, el bloc defensiu és el nostre punt fort».

La veu de l’experiència

Dimecres els cooperativistes es van reunir al pavelló de Sant Pere i Sant Pau per realitzar una última sessió abans de la sortida programada a la matinada del dijous. En aquesta darrera reunió no va faltar el conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui va voler acomiadar-se i desitjar la millor de les sorts per a l’equip de Vlado Stevovski abans de la partida a terres gallegues. Álvarez va assenyalar que el Sant Pere i Sant Pau «és un orgull per a la ciutat i una mostra de la força de l’esport tarragoní».

Fa un any, l’ara conseller, va viure la darrera de les moltes fases d’ascens que ha disputat en la seva carrera en el món del bàsquet. De fet, va aconseguir tornar a Tarragona amb l’alegria de l’ascens del CBT a LEB Plata. D’aquesta manera, i com a veu de l’experiència des d’un punt de vista esportiu, Álvarez va apuntar que «el primer partit és clau, no en quant a resultat, sinó per les sensacions. Quan vam guanyar el primer l’any passat i vaig veure com ho vam fer, sabia que pujaríem. A més, has d’estar preparat per recuperar-te físicament i anímicament en un poc marge de temps».

Alfonso Periáñez: «Tornar a Superlliga 1 és una il·lusió que tenim des de fa molts anys» El president del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau, Alfonso Periáñez, ha acompanyat l’expedició a les terres gallegues amb la il·lusió d’aconseguir la gesta. L’any passat també ho va fer, però en l’any del 40è aniversari, els tarragonins no van poder assolir la fita. Amb tot, la il·lusió es manté intacta i, de fet, Periáñez va assenyalar que «pujar en l’any 41 de la nostra història és tan bo com qualsevol altre».



Pujar a la Superlliga 1 és una recompensa a molts anys d’insistència i a la bona feina dels cooperativistes i, a partir d’avui, ho tornaran a intentar. El president de l’equip de Sant Pere i Sant Pau va destacar que «pujar suposa complir un desig boig i una gran il·lusió que tenim des que vam perdre la categoria. Ja és hora de tornar on mereixem ser i estem il·lusionats de poder-ho aconseguir enguany. Els nois han fet una gran temporada i arribem amb unes expectatives molt grans».



Fa anys, els tarragonins van perdre la seva posició a l’Olimp del voleibol per motius econòmics, però estan més que preparats per guanyar-se el dret a jugar a la màxima categoria del voleibol estatal. Després de molts anys de treball i insistència, avui tenen una nova oportunitat i la volen aprofitar.



A més, també hi ha molta ambició al darrere. Periáñez va deixar clar que «el Sant Pere i Sant Pau està més que preparat per assumir el que podem aconseguir esportivament. Si pugem de categoria, no renunciarem per cap causa i, si al final no es pot fer, no serà per culpa nostra. Estem preparats per assumir el cost que és jugar a Superlliga 1 i lluitarem per aconseguir els recursos necessaris per poder jugar amb totes les garanties perquè creiem que Tarragona es mereix tornar a l’elit del voleibol nacional».



Després de tota una vida al capdavant, Periáñez vol gaudir del seu equip a la màxima categoria i, si no es pot, que ningú dubti que tornarà al peu del canó.