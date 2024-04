El CV Sant Pere i Sant Pau ja coneix els seus rivals de la fase d'ascens

El CV Sant Pere i Sant Pau ja sap quins són els seus rivals per a la fase d'ascens que es disputarà a Galícia del 25 al 28 d'abril. El campió de la Copa Príncipe, el CV Santanderina i el CV Utrera són els dos equips que competiran contra els tarragonins per un bitllet per assolir l'ascens a Superlliga 2. L'altre grup està format pel CV Leganés, l'Ibiza Volley i l'amfitrió el San Sadurniño.

Més enllà dels rivals, el sorteig ha posat el pitjor dels escenaris perquè els de Vlado Stevovski hauran de jugar els dos partits el mateix dia. Els rojillos s'estrenaran a les 9.30 hores, el primer partit de la jornada, contra el CV Santanderina i, a les 17.30 hores del mateix dia, disputaran el segon partit contra l'Utrera. Les semifinals seran al dia següent a les 17.30 hores o a les 20.00 hores. Finalment, la gran final o el partit per ser tercer o quart es disputarà diumenge 28 a les 12 hores o 10 hores respectivament.

El CV Santanderina i el CV Utrera són els dos únics equips que no s'han enfrontat aquesta temporada amb els tarragonins a la Copa Príncipe.

El format de la fase d'ascens consta de dos grups de tres equips que competiran a una ronda. Els dos primers classificats passaran a les semifinals enllaçant el primer de cada grup contra el segon. Finalment, els guanyadors de les semifinals pujaran a Superlliga 1.