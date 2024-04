Vlado Stevovski: «Volem tornar a la Superliga 1, és una categoria que no hauríem d’haver perdut mai»

El CV Sant Pere i Sant Pau jugarà contra el CDV Santanderina i el CV Utrera. Com valora els seus rivals?

«És un grup molt exigent. El Santanderina és un dels favorits per pujar de categoria. És l’equip més complet de la fase, aquest any no ha perdut ni un sol partit i va guanyar la Copa Príncipe davant de la seva afició. D’altra banda, l’Utrera té jugadors de la casa amb experiència a la Superlliga. M’ha sorprès, perquè han sabut aguantar la seva posició després de classificar-se a la Copa Príncipe per primera vegada i plantar cara a tots els rivals».

El sorteig ha decidit que jugareu els dos partits el mateix dia.

«Sí, els jugarem els dos el divendres 26. Crec que aquesta és la pitjor part, perquè tindrem molt poc temps de descans entre un partit i l’altre. Ens ha tocat el camí complicat, però ja l’hem recorregut amb anterioritat. Estem preparats per afrontar el repte».

El pavelló de San Sadurniño a Galícia porta bons records.

«Fa set anys allà vam guanyar la nostra darrera Copa Príncipe. Jo vaig participar com a jugador. A més, la lliga tenia un altre format i en el mateix pavelló vam aconseguir classificar-nos per pujar a Superlliga 1. Esperem tenir la mateixa sort enguany. Jo no puc jugar perquè no tinc fitxa, però tenim col·locadors molt bons [riu]».

Què suposaria per al CV SPiSP pujar a Superlliga?

«D’una banda, seria una recompensa per a la feina que s’està fent per part de la junta directiva des de fa anys perquè l’equip continuï funcionant. Per als nois també és un premi a la seva dedicació i esforç durant la temporada. A més, pujar a Superlliga seria tornar a una categoria que no hauríem d’haver perdut mai. Anys enrere hi vam haver de renunciar per motius econòmics i en aquests anys hem treballat molt per tornar on ens mereixem. Estem preparats per al repte i ara ens toca guanyar-lo a la pista».

Justament us enfronteu als únics rivals que no us vau trobar a la Copa Príncipe. Quines sensacions va extreure de la competició?

«És veritat, però vam estar allà i els vam poder analitzar. Malgrat que no vam poder guanyar cap partit, em quedo amb la nota positiva perquè en tots els partits vam competir i vam tenir opcions reals de guanyar-los. Va servir per agafar experiència i millorar».

Com va gestionar l’equip per recuperar les bones sensacions?

«És difícil aguantar un nivell de joc perfecte durant tota la temporada. Durant la primera part ho vam aconseguir, però sempre poden haver-hi imprevistos amb les lesions. Vam entrenar amb calma, incorporant al nostre estil a Rolando Hernández, que va entrar deu dies abans de participar en la Copa Príncipe. A més, tots els jugadors van acceptar el seu rol i van prendre més responsabilitats davant les baixes. Estic molt orgullós perquè ens vam refer i vam acabar encara més forts».

Ara toca esperar de cara a la fase del 25 al 28 d’abril.

«El problema és que l’aturada és molt gran. Vam acabar la lliga el 6 d’abril i ara ens toca esperar tres setmanes sense jugar per disputar una fase d’ascens que es decidirà en menys d’un dia, perquè juguem a les 9.30 h i les 17.30 h. Hem acabat la lliga amb un nivell físic molt bo i competint de forma excel·lent. Ara hem de treballar per mantenir i millorar una mica més».

Com prepara l’equip?

«Estem fent molt treball físic per arribar en el millor nivell. Gairebé no tindrem temps per descansar i desconnectar d’un partit a l’altre, així que hem d’estar preparats. També busquem rivals per fer amistosos, però és difícil perquè, en aquestes alçades de la temporada, la majoria d’equips de la Superlliga 1 i 2 ja han acabat la temporada i no competeixen. Estem treballant i tindrem rivals per preparar-nos».

Elio Carrodeguas, un referent de l’equip, va acabar la lliga tornant a la seva posició després de la lesió. Com arriba?

«Hem fet que entrés en la dinàmica a poc a poc. L’últim partit va ser el primer que va jugar en la seva posició des que es va lesionar a finals de l’any passat. Les sensacions són bones tot i que encara li falta potència d’atac, però treballarem en aquesta aturada i arribarà al màxim nivell».