El CV Sant Pere i Sant Pau doblega a l'Utrera i lluitarà demà per l'ascens

Després d'un cop dur aquest matí, on el CV Sant Pere i Sant Pau ha deixat escapar un partit molt lluitat davant el CDV Textil Santanderina de Cantàbria per un ajustat 2-3, els del barri alt de Tarragona han acabat fent els deures i han doblegat a l'Utrera a la tarda per mantenir el somni de l'ascens viu.

Els de Vlado Stevovski han mostrat una gran versió davant l'Utrera i, tot i la urgència per aconseguir la victòria, han mantingut la calma per competir al màxim nivell i doblegar als andalusos per 1-3.

Així, el club tarragoní supera la primera fase d'aquest sistema d'ascens i competirà demà per a fer-se un lloc a l'èlit del Volleibol nacional, Superlliga 1, màxima competició d'aquest esport.

El rival dels de Sant Pere i Sant Pau es decidirà aquest vespre, amb l'enfrontament entre el Leganés i el Intasa San Saduriño. Tots dos parteixen amb una victòria al grup A, així que el qui aconsegueixi véncer a l'altre es classificarà com a primer de grup i serà el rival dels tarragonins demà dissabte. El partit es disputa a partir de les 20 hores.

Així, el partit de demà serà l'últim obstacle a superar per a completar el somni dels de Sant Pere i Sant Pau per a tornar a Primera Divisió.

En el matx d'aquesta tarda, ha firmat una actuació destacada el jove Álex Llerena que ha suplit Carrodeguas i ha estat clau en la seva entrada per connectar punts.

D'altra banda Rolando Hernández ha estat la referència amb tirs inbloquejables, mentre que el rival, l'Utrera, ha pecat amb errades individuals que han donat ales a l'equip del barri tarragoní després que els andalusos igualessin el partit en un segon set molt disputat. Sigui com sigui, els de Stevovski han reaccionat molt bé imposant-se, amb certa contundència, en els dos sets posteriors.

El partit de demà es podrà seguir en el canal de YouTube oficial de la Real Federació Espanyola, així com per la retransmissió especial de Tarragona Ràdio.

