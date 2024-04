El Rugby Tarragona mira cap amunt després d’un subcampionat a Primera

El Club Rugby Tarragona no va poder tancar una temporada formidable amb un campionat, però sí que ho va fer amb èxit en el seu camp de l’Anella Mediterrània amb més de 200 espectadors. L’equip sènior dels Voltors va disputar el dissabte la final de Primera Catalana contra el Fènix B de Zaragoza per un contundent 14-41.

El conjunt aragonès va consolidar la seva primera posició a la lliga regular amb un triomf. Amb tot, els Voltors van tornar a demostrar que tenen motius per ser ambiciosos en el futur.

El dissabte, el camp de l’Anella Mediterrània va ser tota una festa. Més de 200 persones es van reunir i van contribuir en establir un ambient de final i es van repartir entre les banquetes que van facilitar el Patronat d’Esports i dempeus, en absència de graderies. La jornada de rugbi va ser vibrant també per als més petits, perquè les categories inferiors del Fènix i del Rugby Tarragona tampoc es van perdre la cita per animar als seus equips.

El filial aragonès es va mostrar més sòlid sobre la gespa que els de José Quevedo, però això no treu mèrit a un CR Tarragona que, com a subcampió de Primera Catalana, ja mira cap amunt i vol ser encara més ambiciós.

El president del Rugby Tarragona, Matías Segura, va apuntar que «de cara a la pròxima temporada volem jugar a Divisió d’Honor, ja que en aquesta ens hem quedat aprop i no vam poder entrar només per una diferència d’assajos». Tot i que la Primera Catalana ja s’ha acabat, encara queda competició per al Rugby Tarragona abans de marxar de vacances.

L’equip de José Quevedo ara es prepara per afrontar la Copa Catalana com una mena de «postemporada» per preparar-se i guanyar jugadors de cara a la pròxima campanya. Segura es va mostrar «més que satisfet» de les finals viscudes a l’Anella. «El nivell de la categoria va ser superior al dels anys anteriors», va destacar.

La competició continua també per als equips sub16, sub14 i sènior masculí amb la Copa Catalana i, posteriorment, es jugarà el Campionat d’Espanya per tancar definitivament aquesta temporada. Al mes de febrer, el Rugby Tarragona va estrenar el camp de l’Anella i esperen que la pròxima temporada sigui el trampolí definitiu per continuar creixent.

